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花蓮縣新城鄉今（5）日清晨發生一起搶劫，一名泰籍男移工持刀進入超商搶劫，奪走2根熱狗後徒步逃離現場，嫌犯逃逸期間闖入一家理髮店，揮刀劃傷男屋主，另造成2名住戶受傷。警方進行圍捕時也遭攻擊，有4名員警因此受傷，最後以辣椒水及電擊槍壓制逮捕嫌犯，受傷員警與民眾經送醫救治皆暫無大礙。5日清晨5時許，該名46歲泰籍男移工手持一把水果刀，闖入新城康樂一間超商，趁機搶走兩根熱狗後，沿著台九線逃逸，路過計程車司機發現有人持刀走在路上，連忙報警求助。警方獲報後，出動10多名警力展開圍捕，嫌犯一路逃跑約2.7公里，先跳上路邊貨車持刀與警對峙，接著突然竄逃到對街一間鐵門半開的理髮店內，剛姓男屋主聽聞異響下樓查看，與嫌犯爆發衝突，左胸口遭刀刃劃傷，屋主葉姓妻子右手肘擦挫傷，女兒逃跑時腳部遭玻璃刺傷。嫌犯逞凶後逃至4樓躲進廁所，員警衝上樓圍捕，過程中動用辣椒水及電擊槍，但仍造成3名民眾及4名員警共7人受傷，其中李姓副所長左手中指遭劃傷縫合4針，陳姓員警遭鈍器攻擊頭部擦挫傷，其他員警則是在壓制時受到擦傷及遭辣椒水波及，最終成功將嫌犯壓制逮捕。涉案男移工已先由警方戒護送醫，全案預計將依殺人未遂、恐嚇公眾安全、傷害及毀損等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。