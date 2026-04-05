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▲加拿大太空人先前曾展示獵戶座太空艙廁所。示意圖。（圖／Canadian Space Agency Youtube）

「阿提米絲二號（Artemis II）」任務四名太空人，在1日自佛羅里達州發射後，目前在太空軌道飛行。飛行途中幾乎沒有出現可能打擾他們心情的問題。不過，有一個例外，就是廁所。這艘太空船上，價值約2300萬美元的先進廁所系統，再次傳出問題。根據紐約郵報報導，太空人會在心理與身體上為各種可能出現的障礙做好準備，包括把自己的排泄物導入一條管子裡。在零重力環境下，即使是最簡單的日常工作，也會變成一項充滿風險的操作，尤其是在本來就狹小擁擠的太空艙內。加拿大太空總署太空人漢森（Jeremy Hansen）是「阿提米絲二號」（Artemis II）任務的成員之一。該任務於美東時間1日下午6點30分左右從佛羅里達州成功發射，展開為期10天的繞月任務。他過去分享了一段影片，帶領大家參觀太空船上唯一一個能讓他們「感覺可以暫時獨處一下」的地方，全新升級版的月球馬桶。同時，他表示，他們的尿液會透過一條「軟管」收集，然後把液體排放到太空中。雖然小便系統相對穩定可靠，但大便有時候就會亂飛。在1969年的阿波羅10號（Apollo 10）任務中，也是人類首次登月前的演練任務，三名太空人經常被「漂浮物」打斷工作，導致艙內出現混亂場面，根據NASA的任務紀錄，當時的登月艙駕駛員塞爾南（Gene Cernan）曾說：「這裡又有一坨該死的大便。你們到底怎麼回事？」CNN提到，這次阿提米絲二號太空人組員所搭乘、直徑16.5英尺（5公尺）的「獵戶座（Orion）」太空艙，在週六凌晨、任務第3天即將結束時，出現了一項與排泄物管理有關的問題。阿提米絲二號飛行主任弗里林（Judd Frieling）週六上午透露，「問題出在把廁所內的廢物排放出去時。看起來排氣管線裡可能有一些結冰的尿液。」當任務控制中心持續排除故障時，四名太空人，NASA 的懷斯曼（Reid Wiseman）、格洛佛（Victor Glover）、科赫（Christina Koch），以及加拿大太空總署（CSA）的漢森（Jeremy Hansen），距離地球近20萬英里（約32萬公里）處仍在熟睡。如何解決排泄物無法排出的問題？NASA控制中心制定了一個解決方案，旋轉太空艙，讓結冰的尿液管線曝曬在太陽下加熱。這個方法似乎部分疏通了管線，使太空艙能將部分尿液從如垃圾桶大小的儲存槽排放到太空真空中。不久後，任務控制中心宣布廁所「可以使用」，但「僅限排便用途」。修理工作持續了一整天，但管線堵塞相當頑固，無法完全清理。直到美東時間午夜左右，控制中心終於帶來可以使用廁所的消息，讓全體船員歡呼。CNN還提及，尿液在太空真空中像發光的寶石般漂浮掠過，從獵戶座的窗外迅速飛過。將尿液排放到太空外的過程，科赫在任務早期也曾用鏡頭展示過這一畫面。但結冰的排氣管線並不是太空人此次唯一遭遇的廁所問題。週三從佛羅里達州甘迺迪太空中心升空後不久，太空人就發現廁所的幫浦無法運作。幫浦非常重要，用於多種用途，包括協助將人體排出的廢物吸走。在太空中沒有重力，無法像地球上一樣自然排出；不過這個問題的解決方式相對簡單，原來是太空人沒有加入足夠的水來啟動幫浦。補充水量後，系統便恢復正常運作。至於太空人如何大便？太空人需瞄準上大號的地方，接著太空艙廁所的排風裝置會將糞便抽走，並封進塑膠袋裡，不過，容器快裝滿時，太空人需要戴上橡膠手套，將糞便擠壓到最省空間的程度。NASA 2007年的一份官方報告指出：「糞便袋系統僅勉強可用，並被組員描述為非常『令人反感』。在狹小太空艙內，袋子沒有氣味控制功能，臭味非常明顯。」