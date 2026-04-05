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總統賴清德今（5）日出席「林義雄宅邸暨台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址揭牌儀式」，致詞時提及林宅血案是威權政府傷害人權最黑暗、最慘忍的一頁。自己上任後即要求政治檔案全面開放並追查真相，並提及日前引發爭議的電影《世紀血案》，讓很多人主動來到教會，這種重新認識台灣歷史的力量令人感動，並強調歷史真相越明白，就越不可能被操弄；共同記憶越清楚，就越不可能被分化，團結的心越堅定，國家就越安全，「讓我們繼續秉持同樣的勇氣，追求真相與正義，守護我們珍貴的民主與自由」。賴清德致詞表示，自己去在林宅血案追思紀念禮拜中，請文化部啟動審查程序，將林宅血案的發生所在地，也就是今天所在地的義光教會，定列為具有轉型正義意義的場所，來加以保存與維護。感謝大家，在今天的揭牌儀式，義光教會正式成為台灣第一個由民間主動申請並審定通過、具備轉型正義意涵的場所。這不只是對歷史現場的保存，更是國家勇敢面對歷史、記取教訓，並重點深化民主的重要里程碑。賴清德說，林宅血案發生在46年前2月28日，當時震撼全國與國際社會。這是林義雄先生一家人難以承受的創傷，更是威權政府傷害人權最黑暗、最慘忍的一頁。自己上任後，要求政治檔案全面開放、追查真相。到今年2月為止，已解密並移交給檔案局政治檔案總計超過14萬件。其中也包括林宅血案相關的檔案，也已經全部解密。賴清德說，在追查真相的過程中，從監察院的調查報告可以看到，製造林宅血案的目的，當然是為了阻止民主運動、強化社會控制。而且根據國安局檔案顯示，當時對林宅血案已經排除有黨外人士、台獨人士及國際有關組織涉案的可能。這份調查與分析都顯示，在威權統治之下，國家機器的介入以及真相的掩蓋，現在民主政府不只要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。這也是為什麼自己在去年2月28日，請文化部啟動審議程序，保存更多具備轉型正義意義的歷史場所，特別感謝長老教會、義光教會，還有林義雄先生和他的家人，以堅定的信念，讓這個曾經令人傷心的歷史現場，轉化為傳播福音、維護正義民主的燈塔。賴清德也提到，這陣子改編林宅血案的影像作品引發社會關注。很多人開始關注林宅血案，也主動來到義光教會，把它當作是一堂台灣歷史課。這種重新認識台灣歷史的力量讓人感動。相信當越來越多人願意了解這段台灣歷史記憶，就更有自信，向全世界講出台灣的故事，真實的故事。賴清德說，台灣人的故事，就是勇敢的故事。就算在林宅血案發生後，面對殘忍的威脅和高壓的政治氣氛，台灣人民並未因此退縮，反而更加堅定推動台灣邁向民主化。到了1996年，台灣人選出屬於自己的總統。但當時也有人警告，總統直選是對中國的挑戰，可能引發台海戰爭。但台灣人民同樣沒退縮，反而懷抱決心，投下高貴神聖的一票。每一次選票的背後，都是一份在飛彈威脅下，依然不願意低頭的心。這就是台灣人的故事。賴清德表示，每一次的選擇，都會決定未來。如果台灣民主運動因為林宅血案的發生而停止，就沒辦法走出威權專制的黑暗年代。如果30年前在中國飛彈威脅下選擇屈服，總統直選也不可能成功，台灣也不可能成為一個主權在民、主權獨立的國家。賴清德說，勇敢的台灣人面對威權統治、面對境外極權勢力，始終都沒屈服。因為當年的信念與堅持，讓台灣成為亞洲最自由的民主國家之一。也因為世代台灣人對民主堅定的守護，讓台灣經濟表現傑出，贏得國際敬佩，更在全球供應鏈發展中扮演不可或缺的關鍵角色。賴清德也提到，雖然台灣已經走出威權體制，但境外對等勢力依然透過假訊息、試圖扭曲台灣歷史，混淆、誤導大眾，並以各種方式滲透台灣。想要利用台灣內部的矛盾，製造對立與混亂，來減弱台灣人民對民主自由的信念。賴清德似乎意有所指提到，現在還有人說，面對威權威脅不必強化國防；把台灣提升國防、強化自我防衛看作是對威權者的挑戰。甚至認為只要和威權者握手、交流、低頭、放棄主權，就可以換來和平。但歷史真相已經說了，真正的和平從來不是靠向威權者低頭或屈服換來的，面對這種挑戰，最好的防衛就是清楚歷史、共同的記憶。歷史史真相越明白，就越不可能被操弄；共同記憶越清楚，就越不可能被分化，團結的心越堅定，國家就越安全。最後賴清德表示，因此要請文化部繼續與民間攜手合作，將更多威權時期侵害人權的歷史現場，保存為具備轉型正義意涵的場所。並透過創作、展覽、影片進行跨代對話，成為公民教育的空間，讓更多人守護台灣民主的火炬。最後再次感謝每一位勇敢的國家主人、勇敢的台灣人，成就了今日繁榮的台灣，「讓我們繼續秉持同樣的勇氣，追求真相與正義，守護我們珍貴的民主與自由」