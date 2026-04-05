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浪姐7賽程＆賽制

浪姐7參賽選手名單

▲《浪姐7》本屆採全程直播，范瑋琪（如圖）在節目中挑戰0修音演出。（圖／微博@WooDooDoo）

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浪姐7 賽程＆賽制：全程直播、無修音、雙權重投票、三公踢館。

全程直播：初舞台+五公+總決賽，共7場全直播，無修音、無剪輯、無延時。 投票規則：舞台成績由導師專業評分（50%）與觀眾即時投票（50%），共同決定淘汰結果。 三公踢館賽：新增8位踢館姐姐分兩隊競演，敗隊全員淘汰。 階梯式淘汰：一公至五公每場淘汰3人，四強賽設復活賽，總決賽20人爭取12成團。

浪姐7賽程：

浪姐7參賽選手名單：

蕭薔（57歲）：1989年開始從事平面模特兒工作，拍攝多部戲劇作品，像是《一簾幽夢》、《楚留香傳奇》，獲封「台灣第一美女」。

李心潔（50歲）：以《見鬼》奪下金馬影后，同時也是一名歌手，發行多張專輯及EP。

范瑋琪（50歲）：2000年11月出道，成為福茂唱片旗下歌手，發行多張專輯，代表作包括〈如果的事〉、〈一個像夏天一個像秋天〉等，近幾年在中國舉辦《我們之間的事》巡演。

李小冉 （49歲）：在《慶餘年》中飾演「長公主」李雲睿，演過許多角色卻沒大紅大紫，總被人說「戲紅人不紅」。

（49歲）：在《慶餘年》中飾演「長公主」李雲睿，演過許多角色卻沒大紅大紫，總被人說「戲紅人不紅」。 趙子琪（49歲）：曾為中央電視台知名主播，2002年轉型為影視演員，她以《別了，溫哥華》、《我的青春誰做主》、《人民的名義》等劇走紅。

徐潔兒（47歲）：原以歌手身分出道，後於2007年全面轉為戲劇演員。2003年在經典偶像劇《海豚灣戀人》中飾演反派「沈曼青」一角而爆紅。

溫崢嶸（47歲）：早期因《錯愛一生》等劇走紅，近年在夯劇《許我耀眼》中飾演氣場強大的「豪門婆婆」于嵐而再度翻紅。

烏蘭圖雅（42歲）：被譽為「蒙古之花」，她以代表作〈套馬杆〉、〈站在草原望北京〉等歌曲走紅，風格熱情奔放，是央視春晚的常客。

謝楠：（42歲）：中國知名主持人、演員與歌手，主持《娛樂現場》、《最佳現場》等節目聞名。她於2014年與知名動作影星吳京結婚，婚後育有兩子。

王濛（41歲）：中國女主持人，參與多部綜藝錄製。

葉一茜（41歲）：中國大陸知名女歌手、演員及主持人，跳水世界冠軍田亮的妻子，近年來她活躍於綜藝節目與時尚主持領域。

者來女（41歲）：中國獨立音樂人、歌手及詞曲作者，致力於將絲路傳統民歌、敦煌文化與現代音樂融合，在2025年參與《歌手》揭榜賽而受到關注。

曾沛慈（41歲）：《超級星光大道》出道，演出《終極》系列爆紅，2019年演出《我們與惡的距離》，以應思悅一角榮獲金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。

陶昕然（40歲）：在經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中飾演「安陵容」一角廣為人知，演技精湛。

江語晨（38歲）：最早以接拍廣告為主，於周杰倫的《最長的電影》MV中出演女主角，後來在《不能說的秘密》中演唱插曲〈晴天娃娃〉。

淡淡（38歲）：中國知名爵士舞者、編導與舞蹈總監，被譽為爵士舞天花板級人物，並擔任《乘風2025》舞台總監。

唐藝昕（38歲）：中國女演員，有著甜美形象，因出演《後宮甄嬛傳》中的「祺貴人」一角嶄露頭角，其丈夫為中國知名男演員張若昀。

闞清子（37歲）：在電視劇《新還珠格格》中飾演「欣榮格格」而為觀眾熟知，隨後演出《璀璨人生》、《麻雀》等戲劇走紅。

侯宇（37歲）：出身梨園世家，2025年憑藉《李逵探母》中李母一角獲得第33屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎「主角獎」。

莊法（37歲）：越南著名的女歌手、作曲家、製作人。2023年，參加越南國家電視台綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第一季，奪得比賽總冠軍。

維妮娜（36歲）：以主持央視綜藝《黃金100秒》、《國慶七天樂》等節目聞名。

陳凱琳（34歲）：代表作有《四個女仔三個BAR》、《張保仔》、《僵》等。2018年與藝人鄭嘉穎結婚，近年轉型為網紅。

代斯（34歲）：曾被評為校花級美女，代表作品包括《三生三世十里桃花》中的胭脂、《烈火如歌》的刀冽香等等。

何宣林（34歲）：以演出《星落凝成糖》青葵、《冰糖燉雪梨》夏夢歡等劇聞名。她不僅是楊紫、李現的同班同學，還曾任北京電影學院表演系班主任，其學生包括孟子義與蔣龍。

萬千惠（33歲）：曾參與多部音樂劇、話劇的演出，是著名音樂人三寶的妻子。

孫怡（32歲）：因出演《芈月傳》中的「羋瑤」一角走紅，並以《十五年等待候鳥》、《因為遇見你》、《涼生，我們可不可以不憂傷》活躍於演藝圈。

張慧雯（32歲）：因出演張藝謀導演的電影《歸來》中的丹丹一角，成為新一位「謀女郎」並正式進入中國娛樂圈，得到媒體廣泛關注。

徐夢潔（31歲）：曾為女子演唱組合「蜜蜂少女隊」成員，2018年因參加《創造101》以第11名成為火箭少女101成員出道，現轉型為演員並活躍於電視與短劇。

張月（31歲）：2020年因在熱播電視劇《三十而已》中飾演林有有一角而廣為人知。其代表作還包括《星漢燦爛·月升滄海》、《國子監來了個女弟子》等等。

陳瑤（31歲）：2015年在網路劇《無心法師》中飾演「岳綺羅」一角而知名度大增，精湛演技獲得認可，隨後主演《致青春》、《櫃中美人》。

黃燦燦（31歲）：被網友稱為「武大女神」，出演過《泡沫之夏》電影版、《長相思》等多部影視作品。

張藝上（30歲）：她因在2015年出演成龍電影《鐵道飛虎》而以「龍女郎」身分進入演藝圈，參與《鐵道飛虎》、《阿修羅》、《深夜食堂》及《超意神探》等多部電影。

安崎：2020年在選秀節目《青春有你2》中以第6名成績加入限定女團THE9 擔任隊長，是本屆《浪姐》中最年輕的選手。

中國綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）正式開播，本屆邀請到33位女星參賽，採全程直播、0修音的方式進行評選。台灣藝人包括蕭薔、徐潔兒、曾沛慈、江語晨等人，4/3、4/4初舞台引發觀眾熱議。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理出33位姐姐們的背景、節目亮點、播出時間與平台，幫自己喜歡的選手加油打氣。2026年4月3日首播，每周五、周六真人秀12:00播出，公演19:30直播。- 初舞台：4月3日（直播）- 一公：4月10日、4月11日- 二公：4月24日、4月25日- 三公：5月8日、5月9日（含踢館賽，8位踢館姐姐）- 四公：5月22日、5月23日- 五公：6月5日、6月6日- 復活賽：6月13日- 總決賽：6月20日