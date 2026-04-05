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IG 訂閱制亮點曝光：6 大新功能一次看

▲Meta 目前已在部分國家測試名為Instagram Premium的付費服務，預計將有「無痕看限時動態」等6大功能。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

Meta 證實IG會員制測試中！方案費用超佛「這國」只要 35 元

▲這次IG會員制新功能，幾乎全數聚焦在 IG 最核心的「限時動態」功能新增上。（示意圖／Pexels）

手機軟體付費訂閱制浪潮開始了！繼通訊軟體霸主 LINE 在台灣推出月費 165 元的「LINE Premium」引發熱烈討論後，深受年輕世代喜愛的社群平台 Instagram也正悄悄籌備全新的會員訂閱方案。據科技外媒揭露，Meta 目前已在部分國家測試名為「Instagram Plus」（或稱 Premium）的付費服務，不僅有超強大的功能，超佛心的「銅板價」月費更成為一大亮點。據科技外媒《TechCrunch》報導，這次IG會員制新功能，幾乎全數聚焦在 IG 最核心的「限時動態（Story）」功能新增上。若未來付費訂閱，用戶將可解鎖以下 6 大進階功能：可偷偷觀看他人的限時動態，且不會在對方的觀看紀錄中留下足跡。不僅能看到誰看了限動，還能精準掌握「」你的限時動態。打破目前僅有「摯友」的單一設定，用戶可為追蹤者建立多個專屬群組清單，針對不同客群發布特定的限時動態。原本限時動態發布後僅會存留 24 小時，訂閱會員可選擇再延長 24 小時（共 48 小時）。發布的限時動態將會「置頂在追蹤者的清單最前端」，大幅提升內容曝光率。可對其他用戶的限時動態送出專屬的「超級喜歡（Super Like）」視覺特效。針對外界傳聞，IG 發言人於近期證實，目前確實正在少數國家測試 Premium 訂閱功能，並表示：「我們希望透過這些測試，了解用戶認為 Premium 方案中，哪些功能是最有價值的。」事實上，Meta 早在兩個月前就曾透露，計畫於旗下 Instagram、Facebook 與 WhatsApp 全面推動訂閱制。近日展開的初期測試中，各國的定價策略也隨之曝光，且價格皆相當親民，換算新台幣全數落在百元有找的區間：Meta 強調，該訂閱服務目前仍處於前期測試階段，最終是否會正式在全球（包含台灣）推出、以及確切的功能與定價為何，仍有待官方進一步評估與公布。不過，若未來真以「不到百元」的價格釋出無痕觀看與進階數據追蹤等功能，勢必將在社群圈掀起一波訂閱熱潮。