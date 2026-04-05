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▲岡山國小舞蹈隊登「恐龍酷樂園」舞台，為民眾帶來一場兼具藝術與節慶氛圍的精彩演出。（圖／高市府教育局提供）

▲甫獲得全國學生舞蹈特優第一名「29連霸」的岡山國小舞蹈隊。（圖／高市府教育局提供）

高雄兒童節「恐龍酷樂園」除了吸睛的恐龍外，甫獲得全國學生舞蹈特優第一名「29連霸」的岡山國小舞蹈隊，以精湛舞藝驚艷全場，為民眾帶來一場兼具藝術與節慶氛圍的精彩演出，成為岡山國小舞蹈隊孩子們最難忘的兒童節禮物。2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」於4月3日至6日，在衛武營藝術文化中心盛大開幕，現場人潮湧現，活動首日即破25萬人次湧入，瞬間進場人數破8萬人，現場氣氛熱鬧滾滾，充滿歡笑聲。在眾多展演活動中，岡山國小舞蹈隊以靈動優雅的演出成為矚目的焦點，吸引現場觀眾目光。這支舞蹈隊已連續29屆榮獲全國學生舞蹈比賽特優殊榮，實力備受肯定。岡山國小舞蹈隊今年再創佳績，在全國學生舞蹈比賽中勇奪「國小B團體甲組民俗舞特優第一名」，締造驚人的「29連霸」紀錄。此次受邀登上衛武營舞台演出，展現長年深耕藝術教育的豐碩成果。演出舞碼「歡慶元宵喜洋洋」以元宵節為主題，融合湯圓、燈籠與天燈等傳統節慶元素，透過活潑節奏與喜慶編舞，展現民俗舞蹈中力與美的結合。舞者們在台上每一個轉身、每一次跳躍皆展現高度默契與精準表現，成功詮釋民俗舞的文化韻味，博得觀眾熱烈掌聲與喝采。精彩演出背後，是學生長時間辛勤練習與付出心血的成果，仰賴指導教師林美惠的專業編舞與細心指導，以及學校團隊、家長會與志工隊的全力支持，形成堅實後盾。岡山國小校長游柏芬感謝家長與志工長期陪伴與鼓勵，表示讓孩子們能在全國性舞台上自信展現，呈現學校最亮眼的成果。尤其能在兒童節登上衛武營演出，不僅為市民帶來藝術饗宴，更成為舞蹈隊孩子們最珍貴的兒童節日禮物。學校將持續傳承這份「29連霸」的榮耀，深化藝術教育，讓孩子們在舞台上持續發光發熱，展現更多感動人心的演出。