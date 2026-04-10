張鴻儀 編輯記者

從小就夢想進入電視台工作的我，中年過後到網媒工作真的是想都沒想過的事。從事記者20年，過去待過三立、民視，跑過社會線、生活醫療線，經歷過的大事有：2009年台灣重返WHA、八八風災。2010年因採訪製作一則「貓纜...