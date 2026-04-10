非核家園還不到一年，賴政府表態考慮重啟核電，引發台灣輿論譁然。但事實上，面對全球核電復興趨勢，這恐怕是台灣不得不面對的嚴肅議題。 隨著 2026 年進入第二季，全球能源版圖正經歷自石油危機以來最劇烈的洗牌，核能已不再是「選擇題」，而是各國確保 AI 競爭力與淨零排放的「必答題」。
2026 年的今天，生成式 AI 對電力的飢渴已成各國電網的沉重負擔。過去兩年間，微軟（Microsoft）、Google 與亞馬遜（Amazon）相繼發現，單靠風能與太陽能的間歇性供電，根本無法支撐 24 小時運作的超大規模數據中心。
最具指標性的案例，莫過於2024年，微軟與三哩島核電廠營運商「星座能源」簽下為期20年合約，承諾買下核電廠重啟後所發出的所有電力。矽谷科技巨頭紛紛轉向核能，主因在於核能是目前唯一能大規模提供「零碳排放」且「穩定基載」的能源。
這股由科技業帶動的「挺核」浪潮，正迫使原本堅持廢核的各國政府重新審視政策。在國際外交與金融層面，長期對核能持保留態度的世界銀行（World Bank），已於 2025 年正式解除長達12年的核能融資禁令。這意味著核能已正式回歸「綠色金融」範疇，開發中國家可獲得低利貸款興建新一代核電設施。此外，早在2023年舉行的 COP28 氣候峰會中，包含美、法等22國簽署「2050 年核能產能增加三倍」宣言，並在陸續提交的NDCs（國家自定貢獻）文件中，已將核能視為達成淨零的選項之一。
對於經歷過福島核災的日本來說，對核能的態度更是動見觀瞻。日本在今年1月，重啟全球最大核電廠之一的柏崎刈羽核電廠七座機組中的一座，日本33座可運轉的機組，已有15座核能反應爐重回供電隊伍。日媒民調也有51%民眾支持核電重啟，比2013年支持率僅28%，上升23個百分點。
面對半導體產業對電力品質的極高要求，以及AI產業對基載電力的渴求，台灣的能源政策顯然已來到十字路口。賴政府此時的表態，雖引發政壇風暴，卻也反映了在 2026 年全球「核能大復興」的大勢下，單一能源路徑已難以支撐國家競爭力。當全球都在為了保住 AI 領先地位而重啟核能時，台灣如何跨越意識形態，從科學角度重審能源結構，將是今年最受矚目的政治焦點。
【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】
NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。
⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW
● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00
●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）
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這股由科技業帶動的「挺核」浪潮，正迫使原本堅持廢核的各國政府重新審視政策。在國際外交與金融層面，長期對核能持保留態度的世界銀行（World Bank），已於 2025 年正式解除長達12年的核能融資禁令。這意味著核能已正式回歸「綠色金融」範疇，開發中國家可獲得低利貸款興建新一代核電設施。此外，早在2023年舉行的 COP28 氣候峰會中，包含美、法等22國簽署「2050 年核能產能增加三倍」宣言，並在陸續提交的NDCs（國家自定貢獻）文件中，已將核能視為達成淨零的選項之一。
對於經歷過福島核災的日本來說，對核能的態度更是動見觀瞻。日本在今年1月，重啟全球最大核電廠之一的柏崎刈羽核電廠七座機組中的一座，日本33座可運轉的機組，已有15座核能反應爐重回供電隊伍。日媒民調也有51%民眾支持核電重啟，比2013年支持率僅28%，上升23個百分點。
面對半導體產業對電力品質的極高要求，以及AI產業對基載電力的渴求，台灣的能源政策顯然已來到十字路口。賴政府此時的表態，雖引發政壇風暴，卻也反映了在 2026 年全球「核能大復興」的大勢下，單一能源路徑已難以支撐國家競爭力。當全球都在為了保住 AI 領先地位而重啟核能時，台灣如何跨越意識形態，從科學角度重審能源結構，將是今年最受矚目的政治焦點。
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