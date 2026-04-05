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效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊台灣強投古林睿煬睽違3天後再度登板。他在第9局上場負責關門，主投1局無失分，最快球速更飆出153公里。在古林睿煬的強力守成下，火腿隊終場以8：2擊敗歐力士猛牛隊，近期拉出一波強勢的4連勝，本季戰績來到5勝4敗，勝率正式突破5成大關。古林睿煬今在球隊取得8：2大幅領先的9局上登板，這也是他自2日之後的第3場出賽。一上場他面對歐力士隊強打森友哉，第一球就霸氣飆出此役最快的153公里火球，最終僅用4球就讓對手擊出捕手上方界外飛球遭到接殺。儘管隨後對下一棒中川圭太投出四壞球保送，但古林睿煬迅速回穩，先是三振掉野口智哉，再讓代打的洋砲希莫（Bob Seymour）擊出三壘方向滾地球，穩穩抓到第3個出局數。總計古林睿煬後援1局共用15球，沒有被敲出任何安打，不僅連續2場出賽無失分，還投出1次三振與1次保送，賽後防禦率下修至3.38。此役火腿隊打線依舊砲聲隆隆。重砲萬波中正在7局下半大棒一揮，擊出左外野方向的3分打點全壘打，這發全壘打不僅幫助球隊擴大領先，更追平了隊史在2003年所創下的開季連續9場比賽開轟的難得紀錄。隨後捕手田宮裕涼（Yua Tamiya）也在第8局補上一發全壘打，順利收下本季首轟。火腿隊開季僅僅9場比賽就已經累積了驚人的22發全壘打。而在先發投手方面，有原航平主投7局僅失2分，成功收下轉隊後的主場首勝，這也是他本季的第1場勝投。值得一提的是，這也是有原航平自2020年11月1日之後，再度以火腿隊投手身分光榮收下勝投。