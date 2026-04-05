我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍今（5）日迎戰台鋼雄鷹賽前，邀請「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）擔任最美開球嘉賓，漢娜談到解鎖來台開球體驗，最懷念的就是在中職重現「台式應援」，「台灣球迷的應援真的超酷。我有試著學幾個，但我還需要再多練習一下。不過這整個體驗真的太棒了，能在台灣親眼看到，真的很不可思議。」漢娜在經典賽期間，特別從美國飛到東京為丈夫加油，也於社群上多次分享穿著中華隊球衣、參與台式應援、手拿歐告玩偶的照片都收到全台關注，回顧那段時間，漢娜笑說，「對我來說是一個非常不真實的體驗。我從來沒有感受過那麼大聲的觀眾，那種能量真的很驚人、非常震撼。那是一個很棒的經驗。」我覺得之所以那麼有感染力，很大一部分是因為現場有非常多台灣球迷，我真的被深深震撼到了。」漢娜感性地說，「我很期待今天在球場，能感受到同樣的熱情。所以我非常開心來到這裡，謝謝味全龍的邀約。」談到關於台灣棒球的文化，漢娜笑說，台灣擁有龐大的棒球迷基礎，對整個國家走向國際是非常好的一個方式。「台灣雖然是一個小國家，但實力非常強。正在成為一個新興的亞洲棒球重鎮。漢娜期待未來看到更多台灣球員站上大聯盟這樣的舞台，「看到台灣球員在世界各地發光真的讓人很興奮。」當然漢娜最開心的，還是在於親自體驗台式應援，前2局她分別在一、三壘側，跟著小龍女一起在舞台上唱跳，「我有試著學幾個，但我還需要再多練習一下。不過這整個體驗真的太棒了，能親眼看到真的很不可思議。」「現場真的充滿一種在美國職棒大聯盟（MLB）比較少見的熱度與能量。」漢娜透露，大聯盟比賽當然也很好看，只是氛圍很不同。「在這裡有樂隊、有舞蹈，美國看球，則比較像是一種輕鬆的社交活動。兩種都很好玩，只是風格真的很不一樣。」