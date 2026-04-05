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逃過遣返危機！金牌講師告別洛杉磯街頭，紐約爽當有車族

▲丁胖子金牌講師平時的住處房間也超大、庭院甚至還有游泳池。（圖／Youtube＠丁胖子金牌講師）

▲丁胖子金牌講師在美國生活越來越滋潤。（圖／Youtube＠丁胖子金牌講師）

從流浪漢變成創業家！金牌講師跨足倉儲業、揪走私假弊案

▲金牌講師開始從事Uber司機，出門都有車代步，就算被交通警察開了70美金（約新台幣2239元）的罰單，他都能輕鬆支付。（圖／Youtube＠丁胖子金牌講師）

「金牌講師」到底是誰？從流浪漢逆襲成功

「又要到飯了兄弟們！」這句在 2023 年紅遍全網的開場白，你還記得嗎？當時在美國洛杉磯街頭靠著領取免費食物、記錄流浪漢日常而爆紅的中國籍網紅「丁胖子金牌講師」（雷姓男子），在時隔 3 年後近況曝光。儘管 2025 年美國川普政府上台後嚴打非法移民，大批黑戶遭遣返，但這位屢遭人檢舉的爭議網紅不僅安然無恙，生活反而越過越滋潤，上演了一齣令人跌破眼鏡的「美國夢逆襲史」。丁胖子金牌講師在2025年中旬，就離開了洛杉磯的流浪漢集中住宅，也不再街頭上繼續拿免費的食物，反而是跑到了東岸的紐約，開始從事Uber司機，出門都有車代步，就算被交通警察開了70美金（約新台幣2239元）的罰單，他都能輕鬆支付。除此之外，丁胖子金牌講師也開始在影片中大談創業經，除了開車工作之外，甚至還開始籌辦倉儲事業，幫其他初到美國的中國人找工作等，平時的住處房間也超大、庭院甚至還有游泳池，而且他開始會在街頭上發放甜甜圈給流浪漢，從拿食物的流浪漢變成發食物的人，對比相當驚人。除了開車收入之外，金牌講師更在影片中大談「創業經」。他目前正著手籌辦倉儲事業，並開始協助初來乍到的中國新移民尋找工作。最令人驚訝的轉變是，昔日在街頭領救濟餐的他，現在偶爾會拿著甜甜圈到街頭分發給流浪漢，完成從「受助者」到「施助者」的身分逆襲。此外，他那出名的「檢舉體質」依然沒變。近期他在因緣際會下，接觸到有在美中國人企圖將中國假鈔走私進美國的犯罪圈套。他不願同流合汙，直接找上美國移民局實名檢舉，最終協助官方成功在洛杉磯的一處倉庫查獲該不法集團，意外成了打擊犯罪的幫手。事實上，「金牌講師」雷姓男子的赴美經歷堪稱一部奇書：：2023 年初，他透過非法「走線」方式偷渡抵達美國，並在洛杉磯華人區的「丁胖子廣場」打黑工。因薪資與勞資糾紛，他自封為「金牌講師」，連續向美國政府檢舉了美國、韓國及兩名中國老闆逃漏稅。這番操作讓當地餐飲業聞風喪膽，華人小報甚至印出他的臉列為「黑名單」，導致再也沒有店家敢雇用他。走投無路下，他開啟了洛杉磯街頭的「要飯」日常，透過抖音和 YouTube 記錄流浪生活，憑藉超強的心理素質與幽默口吻一炮而紅。經過 3 年的洗禮，這位曾被許多人嘲諷的爭議人物，不僅在美國站穩了腳跟，還成功實現了階級翻轉。前後極大的反差，也讓持續關注他的網友們直呼：「講師都住上豪宅，我真的眼紅了！」