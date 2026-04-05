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美國空軍一架F-15E戰鬥轟炸機在伊朗境內墜毀，其中一名失蹤飛官在失聯一天後，美國總統川普發文證實已成功救出他，外媒曝光了整個救援工作細節，美軍不惜一切代價，甚至折損多架戰鬥機和運輸機，只為救出這名飛官，宛如電影亞果出任務場景再現。根據路透報導，美國官員週日表示，在伊朗擊落一架美軍戰鬥機後，美軍發動了一次大膽的救援行動，成功救出一名飛行員，化解了一場危機。一名美國官員告訴路透，被特種作戰部隊救出的飛行員，川普稱其為上校，是那架被擊落的F-15戰機上的武器系統官。川普在聲明中表示，「在過去數小時內，美國軍方完成了美國歷史上最勇敢的搜救行動之一」；他補充說，該名飛行員雖然受傷，但「他會完全沒事」。伊朗官員曾呼籲民眾協助尋找這名飛行員，希望藉此在川普與以色列於2月28日發動的戰爭中取得籌碼。如果伊朗成功俘虜這名飛行員，隨之而來的人質危機，可能會改變美國民眾對這場戰爭的看法，而民調顯示這場戰爭本已不受歡迎。川普表示，這名飛行員是在「伊朗危險的山區」被救出，並稱這是軍事史上首次有兩名美軍飛行員在敵方深處、分別被成功救出的案例。美國官員提到，當這名武器系統官從一處山區附近被轉移到停放在伊朗境內的運輸機時，美軍至少摧毀了一架飛機，因為該飛機發生故障。路透提到，這次救援行動動用了數十架軍用飛機，並遭遇伊朗方面的激烈抵抗。參與搜救的兩架「黑鷹」直升機遭到伊朗火力擊中，但成功逃離伊朗領空。另外，官員表示，一架A-10「雷霆二式」（Warthog）攻擊機在科威特上空遭擊中後墜毀，一名飛行員已成功彈射逃生，但機組人員受傷情況仍不明朗。美軍飛行員在被擊落至敵後時，會接受一套稱為「生存、規避、抵抗與逃脫」（Survival, Evasion, Resistance and Escape，簡稱SERE）的訓練，但由於很少有人精通波斯語，在保持隱蔽並等待救援方面仍面臨重大挑戰。此外，根據《空軍與太空部隊雜誌》報導，引述一位熟悉此次行動的人士向表示，美國 MQ-9「死神」無人機為保護獲救的 F-15E 機組成員，對接近該名空軍人員三公里範圍內構成威脅的伊朗男性實施打擊。此次美軍戰損嚴重，除了 MQ-9 無人機之外，兩架參與行動的 MC-130J 空軍特種作戰飛機因在撤離時卡住，在地面上被美軍自行炸毀、A-10C一架墜毀、2架HH-60G黑鷹直升機被擊中後飛回基地。