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清明連假因兩波鋒面影響導致全台有雨，雖然為水庫解渴，也對苗栗狂灌356毫米造成淹水，更有人傳出是水利署人工造雨才釀成災情。經濟部水利署今（5）日嚴正澄清，苗栗地區最近一次作業為1日上午8時，受催化劑影響的雲層約在2至3小時內就會離開水庫集水區，不會影響2天後的天氣。春雨鋒面影響，3日開始竹苗一帶就下起大豪雨，累積雨量全國前50名都在竹苗地區內，其中有12個測站累積雨量已破300毫米，全在苗栗縣內，第一名在苗栗大河，上半天累積雨量達356.5毫米。豪雨卻也帶來災情，造成苗栗造橋鄉淹水嚴重，一輛遊覽車車身泡在水裡，但也有人稱「人造雨把我家遊覽車淹到沒辦法動，可以申請國賠嗎？」對此，水利署嚴正澄清，水利署執行人工增雨作業迄今已超過15年，於每一次作業前，均依作業手冊詳細評估天氣，確保在非大雨以上等級降雨情境下，才會啟動作業。而竹苗地區最近一次作業為4月1日上午8時，嘉義以南水庫最近一次作業為4月2日中午12時，受催化劑影響的雲層約在2至3小時內就會離開水庫集水區，不會影響2天後的天氣。因中央氣象署與歐、美、日等均預測自4月3日夜間起，臺灣將受到今年迄今降雨最顯著的鋒面系統影響，降雨達大雨以上可能性高，水利署團隊並未燃放增雨焰劑，「4月4日凌晨起新竹、苗栗等地強降雨，更與水利署人工增雨無關聯。」