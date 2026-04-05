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鄭習會即將登場，國民黨主席鄭麗文預計7日率團訪問中國，外界關切具體行程，國民黨表示因為是受中方邀請，基於尊重主辦方，細節不便公開太多。然而，從交通工具到新聞採訪的安排，活動主導權似乎掌握在中方手中。對此，立委范雲今（5）日表示，鄭麗文此行從登機離台那一刻起，就被鎖進「一中枷鎖」，從頭到尾都由對岸主控。范雲指出出訪細節，鄭麗文全程搭乘中國籍航空公司，這與去年底台北市長蔣萬安參加雙城論壇時，去程搭立榮、回程搭華航的安排不同，不僅飛機是中國籍，連隨行記者都必須向中共國台辦申請，且限於資歷與尺度已被國台辦篩選過的「駐京記者」；此外，行程地點如江蘇、上海、北京全由中方決定，甚至連能否見到習近平，鄭麗文都僅以「客隨主便」回應。范雲諷刺，這意味著一旦中間說了習近平不愛聽的話，恐怕就見不到面，國民黨主席的人身行動在4月7日至12日期間，形同都在對方手中。近期立法院關注的《國防條例》與軍購案，范雲質疑這已成為國民黨欲見習近平的「投名狀」。她直言，不只是期程和數額可能被要求，若國民黨團沒有將協商延期到15、16日，而是在鄭麗文搭乘中國國機回台前就進行數額協商，萬一有立委說錯話，鄭麗文可能不只是見不了習近平，甚至面臨回不了台灣的風險。