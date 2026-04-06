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▲李洪基粉絲自主舉辦春酒宴辦桌，李洪基本人驚喜來到現場，還坐下一起享用。（圖／Threads ＠i_bestbass）

韓國樂團FTISLAND主唱李洪基昨（4）日，於高雄流行音樂中心與好友李昇基合體開唱。每次來台都會到處逛的他，這次在演出前竟驚喜現身由粉絲自主舉辦的「花好月圓春酒宴」，跟粉絲一起吃辦桌，超認真夾菜的模樣，讓大家都超笑翻。不過有眼尖網友抓包李洪基沒有用公筷，粉絲也親自揭曉真相，原來那一整桌都是他的。李洪基在高雄吃粉絲辦桌的模樣曝光後，火速在Threads瘋傳，不過有網友表示李洪基雖然看起來很輕鬆自在，但自己只注意到他沒有用公筷，這位網友也開玩笑直呼「我果然是臺灣人」。而這則貼文也引來34萬人觀看，讓許多人笑翻，有人表示自己也有注意到，並透露韓國人比較沒有用公筷習慣，但也有人解釋「那整桌都他的，不用公筷」、「整桌只有他一個人，應該也不用公筷了吧，沒人要陪他坐」，還有人笑說「因為是大家的老公，他的筷子就是公筷」，直接大歪樓。李洪基昨日和李昇基一起在高雄開演唱會，同樣來到高雄的粉絲，發起了一場「花好月圓春酒宴」，租下高雄漢來大飯店金龍廳，席開22桌、找來232位粉絲共襄盛舉。現場佈置宛如正式喜宴，菜色更包含佛跳牆、米糕、海鮮羹等正宗辦桌料理。雖然只是粉絲間辦好玩的活動，但粉絲們還是有趁李洪基演出音樂劇時親手遞交邀請函，有空也會在社群軟體上發文標註、私訊他告知時間地點等。沒想到這份誠意真的打動了李洪基，讓他決定親自到場巡視，根據主辦粉絲（i_bestbass）向《NOWNEWS今日新聞》透露，李洪基是在12點半左右、上第一道菜時就來到現場，並且真的坐下來一起品嚐辦桌料理。令人感動的是，現場粉絲展現了高度素養，主動空出偶像身旁的座位，確保他能保有舒適的個人空間而不被包圍。