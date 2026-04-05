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大蛇丸終結31年單身 不公開女友長相原因曝光

▲大蛇丸（左三）強調還是沒有打算讓女友露臉：「不想影響她太多，否則壓力會很大。」（圖／記者邱曾其攝影）

穩交女友1年半 大蛇丸鬆口結婚計畫

大蛇丸與女僕互動被拍 羞喊：香香的

▲大蛇丸今出席動漫活動，現場和女僕大方互動，他害羞直言：「香香的好開心！」（圖／記者邱曾其攝影）

YouTuber「大蛇丸」2024年宣布脫離母胎單身，交到人生的第一個女友，他對女友身分保密到家，未曾公開女方的長相。今（5日）他和胡椒、Fred、騏哥一起出席動漫活動，透露目前關係穩定、感情相當甜蜜，被問到是否有結婚計畫？大蛇丸坦言當然有！但因為工作忙碌短時間還不會結婚。大蛇丸2024年9月公開脫單消息，引來各界祝福，雙方交往至今約1年半感情仍甜蜜。他十分保護這段戀情，至今未公開女友的長相，對此他今日受訪時強調還是沒有打算讓她露臉。大蛇丸表示：「不想影響她太多，否則壓力會很大。」言語中流露出對女友的寵愛，小倆口感情如此甜蜜，被問到是否有結婚計畫？大蛇丸直言：「當然有結婚計劃！」但短時間內不會，透露現在工作太忙了，可能要等3、4年後才會進入人生下個階段。大蛇丸先前認愛時，遭網友質疑他當了YouTuber這麼久都沒女友，一宣布買房後脫單，「真的很難不讓人懷疑女方的誠心」。對此，當時大蛇丸出面護愛，表示：「我相信我女友她是最棒的！」認為對方絕對不是勢利眼的人，如今兩人感情如此穩定，直接粉碎外界的流言蜚語。大蛇丸今出席動漫活動，現場和女僕大方互動，他害羞直言：「香香的好開心！」隨後表示工作上都有先和女友講好，她不會吃醋。為期3天的「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」在5日進入尾聲，主辦單位在最後一天祭出4小時的「女僕運動會」，將活動推向高潮。除了各家女僕店派代表分成紅、白兩隊參賽，還邀請洋蔥、大蛇丸、胡椒、Fred、騏哥5位知名Youtuber以嘉賓身分一起競賽，現場笑聲不斷。