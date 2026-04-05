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國民黨主席鄭麗文接受中共總書記習近平邀請將赴中參訪，而過去鄭麗文稱這將是2026選舉大利多，更嗨喊此次訪中有如「久旱逢甘霖」。總統賴清德今（5）日出席林宅血案不義遺址揭牌儀式，致詞時似乎意有所指表示，有人認為要和威權者握手、交流、低頭、放棄主權，就可以換來和平。但歷史真相已經說了，「真正的和平從來不是靠向威權者低頭或屈服換來的」。對於「鄭習會」在即，賴清德今日出席林宅血案不義遺址揭牌儀式，致詞時似乎意有所指表示，勇敢的台灣人面對威權統治、面對境外極權勢力，始終都沒屈服。因為當年的信念與堅持，讓台灣成為亞洲最自由的民主國家之一。也因為世代台灣人對民主堅定的守護，讓台灣經濟表現傑出，贏得國際敬佩，更在全球供應鏈發展中扮演不可或缺的關鍵角色。賴清德也提到，雖然台灣已經走出威權體制，但境外對等勢力依然透過假訊息、試圖扭曲台灣歷史，混淆、誤導大眾，並以各種方式滲透台灣。想要利用台灣內部的矛盾，製造對立與混亂，來減弱台灣人民對民主自由的信念。賴清德提到，現在還有人說，面對威權威脅不必強化國防；把台灣提升國防、強化自我防衛看作是對威權者的挑戰。甚至認為只要和威權者握手、交流、低頭、放棄主權，就可以換來和平。但歷史真相已經說了，真正的和平從來不是靠向威權者低頭或屈服換來的，面對這種挑戰，最好的防衛就是清楚歷史、共同的記憶。歷史史真相越明白，就越不可能被操弄；共同記憶越清楚，就越不可能被分化，團結的心越堅定，國家就越安全。