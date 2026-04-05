8級強風要來了！中央氣象署發布「陸上強風特報」，明天清明連假最後一天（4月6日）台灣沿海要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上；且今天晚上至明天清晨，新一波鋒面逐漸南下，預估北台灣降雨機率將不斷提高。

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⚠️強風特報
📌影響時間：06日上午至06日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、臺東縣、花蓮縣、連江縣

▲西南風影響，台灣沿海要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上。（圖／中央氣象署）
▲西南風影響，台灣沿海要注意平均風達6級以上、陣風達8級以上。（圖／中央氣象署）
氣象署預報員林定宜指出，今（5）日雖然仍有水氣，但各地雨勢明顯趨緩；較需注意的是，今天晚間預估會另一波水氣移入，中部以北要注意局部較大雨勢，中南部多雲到晴為主。

明天清明連假最後一天，將會有新一波鋒面接近台灣，中部以北整天有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲，午後有短暫雷陣雨；周二開工日，鋒面通過台灣，天氣最不穩定，中部以北、東北部都有局部短暫陣雨或雷雨，北部有局部大雨機率，中南部也有雨。

▲清明連假最後一天，新一波鋒面接近，中部以北降雨機率高，周二開工全台多雨。（圖／中央氣象署）
▲清明連假最後一天，新一波鋒面接近，中部以北降雨機率高，周二開工全台多雨。（圖／中央氣象署）

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