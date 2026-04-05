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麥當勞瑪利歐公仔傳完售！最搶手角色曝 粉絲哭：電話打五間都沒了

▲記者巧遇麥當勞門口貼出「瑪利歐已售完」公告；海巡發現，不少網友也回報瑪利歐早就完售。（圖／記者蕭涵云攝）

▲第一波4月1日10:30起開賣瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.共4款公仔，目前多家餐廳「瑪利歐」完售。（圖／記者蕭涵云攝）

周周有新款！麥當勞瑪利歐公仔12款：三波段開賣

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麥當勞12款瑪利歐公仔「全組買法」破解！最快入手有訣竅

《NOWNEWS今日新聞》記者實測，原來一個麥當勞套餐只能搭配加購一款公仔；現在想要一組4款全收，單筆消費最多可購買4個套餐、就能一次加購本周4款角色。

▲麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔12款實拍，三波段開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

達美樂：酷洛米&美樂蒂「萌力滿點鍵帽盲盒」加碼送

麥當勞最新開賣《超級瑪利歐銀河電影版》12款公仔，由於不用抽盲盒、可挑款讓粉絲好安心，未引發搶購排隊亂象。不過今（5）日，《NOWNEWS今日新聞》記者前往麥當勞覓食，發現；趕緊到社群平台網路海巡，，提醒還沒入手的民眾要買要快。而不少人期待的耀西，則要等到4月15日才開賣，全系列整組收法一次整理。麥當勞愚人節開賣《超級瑪利歐銀河電影版》公仔，首週由於這次遊戲規則算佛心，不用抽盲盒、針對喜歡的角色可挑款選購；上市至今，未在餐廳引發搶購排隊亂象。不過開賣第五天，《NOWNEWS今日新聞》記者今前往麥當勞覓食，發現餐廳門口貼出「瑪利歐已售完」公告；算一算，距離第二波開賣時間還有三天，驚訝原來瑪利歐公仔默默賣翻了嗎？記者趕緊到社群平台網路上海巡一番，兩天前就有南部民眾表示：「斗六三間麥當勞也全數售完（瑪利歐）」，他只好改買青蛙路易吉；更有粉絲訴苦：「電話打了五間麥當勞，店員很團結回答我一句話：瑪利歐沒了><」；甚至有讀者透露，他附近的麥當勞「瑪利歐第一天就賣完了」。有玩家跳出來推薦，「第二波還有色違電影版的白色瑪利歐那才是稀有」。究竟，麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》12款公仔怎麼買齊？民眾只要在麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，公仔共12款，連續三周、周周有新款，每周依序推出4款角色（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）；數量有限，售完為止。而因為電影爆紅、帶旺威秀影城爆米花桶搶翻天的耀西，也成為本次聯名備受矚目的目標；麥當勞耀西公仔是排在4月15日第三波開賣，最早上午10:30開始搶購，要收藏的民眾可要設好鬧鐘手刀衝。許多資深瑪利歐鐵粉鎖定全系列收藏，不過，麥當勞開賣即表示，周邊商品「數量有限，售完為止」；記者建議，想要《超級瑪利歐銀河電影版》全部12款收集齊全，最好隨三波段一開賣就入手最保險。目前「瑪利歐」已有不少門市售完，還沒入手的粉絲，可要多跑幾間找貨了。現在達美樂也正推出酷洛米&美樂蒂「萌力滿點鍵帽盲盒」，打造披薩職人美樂蒂、外送員酷洛米的甜酷兩款超萌鍵帽吊飾。官方加碼表示，4月3日至4月6日，到達美樂門市用手機捕捉「藏在店裡的酷洛米貼紙」，把照片分享到官方粉絲頁留言區，也有機會獲得全系列「萌力滿點鍵帽盲盒」，將抽出三名幸運兒。