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▲▼大批網友一面倒給予李心潔的舞台極高的評價。（圖／李心潔 Sinje Lee臉書）

中國大齡女團選秀節目《乘風2026》（《浪姐7》）昨（4）日為第二天初舞台直播，50歲李心潔褪去影后身分，零對嘴大飆代表作〈自由〉，穩健的台風和唱功掀起一波回憶殺，有網友盛讚：「直接變《歌手》舞台了！」昨天Live節目，李心潔對上演員吳京的老婆孫楠，兩人分別帶來〈自由〉與〈逆光〉，李心潔以龐克頭、小背心搭配皮草，熱褲下衩出一雙穿著長靴的美腿，開全麥唱神曲〈自由〉，清亮的嗓音輕鬆駕馭歌曲，聽不見絲毫瑕疵，全場觀眾情緒高昂，宛如演唱會現場，最終李心潔以485票打敗孫楠的426票拿下勝利。網友一面倒給予李心潔的舞台極高評價，「我天哪！李心潔一開口秒了，太好聽了！大vocal直接變歌手舞台了！ 感覺切了另外一個頻道，音響效果太好了！不愧是唱片歌手時代闖出來的」、「以前只知道她演戲很厲害，原來唱歌也這麼強」、「歌聲還是那麼有穿透力，直接封神」、「 唱片工業最顛峰時代，滾石打造的女歌手，絕不是白給的」、「儘管拍電影比較多，唱歌這塊兒基本功也沒落下」、「應了那句話，法拉利老了還是法拉利！」今天下午，李心潔發文寫下演出心聲，稱自己為了專心當演員，歌唱舞台一別就是20多年，且不敢奢望還有機會重新出發，如今克服恐懼和擔憂站上《乘風2026》，她說：「我感覺那個曾經不顧一切追尋自己夢想的『阿潔』回來了！我像是穿越了時光的隧道，時間空間不存在了！只有這一刻，我的心又再一次在你們的愛裡自由了！」李心潔感性地說：「三十三位姐姐，我的年齡排第二，大家叫我『二姐』。這個稱呼好親切，像家裡的小妹在叫我，除了想找回自己當歌手的夢，也很期待認識更多姐姐，一起玩、一起笑、一起哭、一起變得更好！站在舞台上唱歌給大家聽，真好，接下來的日子，請多關照啦！」