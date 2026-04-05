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台中市豐原區今天發生自撞車禍，一名63歲鄧姓婦人近午開車載著丈夫、兒子、兒媳及孫子共5人，行經台中市豐原朴子街時，疑精神不濟，自撞路旁電桿，造成鄧婦及丈夫與孫子輕微擦挫傷，經送往醫院治療，無大礙。豐原分局表示，今天上午11時52分接獲報案指稱，在豐原區朴子街發生一起交通事故，立即派員前往處理。經警方到場初步調查，63歲鄧姓女子駕駛轎車，車上載有3名成人及1名男童，包括她丈夫67歲林男、兒子42歲林男、媳婦38歲李女、孫子5歲林童，沿朴子街往豐勢路二段方向直行時，疑似因精神不濟，車輛行進中不慎偏右，自撞路旁電桿。經警方實施酒精濃度檢測，駕駛無飲酒情形，鄧婦及丈夫與孫子輕微擦挫傷，送醫治療，幸無大礙，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清後，將移請交通警察大隊做進一步分析研判。豐原交通分隊小隊長洪元閔呼籲，駕駛人如有身體不適或精神不濟情形時，應立即休息或就醫，避免駕車上路，才能維護自身及用路人安全。