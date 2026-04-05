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中華職棒富邦悍將今（5）日在新莊主場舉辦林哲瑄引退日，富邦集團董事長蔡明忠也到場觀賽，這是他本季首度到場督軍，賽前致詞時，蔡明忠感謝悍將家人這10年來的不離不棄，「希望未來的10年，會把我們的城堡，經營得更歡樂，但是最重要的，也能夠更堅強，希望大家跟我並肩同行，為下一個10年努力。」蔡明忠向現場邦迷致謝，「各位親愛、滿場的悍將家人，今年是悍將成軍10週年，感謝各位家人，這一路來的不離不棄，不敢講說是風雨或晴天，但隨著戰績起伏，還是全力相挺。」蔡明忠說，今日很特別，是悍將的傳奇林哲瑄的引退賽，林哲瑄的「釣蝦池」身手，是包含他在內的球迷都有目共睹。蔡明忠喊話，「希望未來的10年，會把我們的城堡，經營得更歡樂，但是最重要的，也能夠更堅強，希望大家跟我並肩同行，為下一個10年努力。」這是蔡明忠本季首次到新莊主場觀賽，賽前林哲瑄聽到大董親自來看引退賽，開心表示，「很感謝大董關心我們，還有球隊狀況，一直以來都支持球隊。」悍將總教練後藤光尊得知老闆要來，雖然說不緊張，「但今天要確實打好這場比賽。」