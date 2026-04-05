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▲MQ-9A死神無人機。（圖／翻攝自通用原子網站）

▲美國空軍特種作戰司令部MC-130J運輸機。（圖／美國空軍）

▲GAU-5A步槍可放入彈射椅下方的急救箱內。（圖／美國空軍）

▲為了提升飛行員在戰區跳傘後的生存性，美空軍飛行員配備GAU-5A自動步槍當防身武器。（圖／美國空軍）

美國空襲伊朗行動中，1架雙座F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機遭到伊朗擊落，1名飛行員當場獲救，另一名飛行員在伊朗境內躲避追捕逾36小時後被美軍CSAR（戰鬥搜索與救）部隊救回。美軍救援行動除動用無人機、MC-130J特戰運輸機、HH-60W直升機外，跳傘逃生飛行員也配備GAU-5步槍強化自衛火力。這名落入伊朗山區飛行員為F-15E後座武器操作官。一名知情人士透露，在這名飛行員獲救前，美國曾派MQ-9「死神」（Reaper）無人機攻擊接近他的伊朗人。根據《紐約時報》（The New York Times）報導，CSAR派出2架 MC-130J搭載部隊與裝備深入敵境救援，但因特戰運輸機降落後陷入沙地無法起飛，指揮官當下決定另派3架飛機前往撤離獲救的飛行員，以及其他參與營救任務人員，並將無法起飛的2架MC-130J特戰運輸機引爆，避免落入伊朗人手中。美軍飛行員彈射椅上會放置逃生包，一旦跳傘逃生可供飛行員短暫維生用，內容物包括急救包、飲水、食物、金幣或貨幣，無線電信標、信號彈與自衛用槍械。過去美軍飛官自衛用槍械為M9手槍或M9111手槍，但2020年全面換裝GAU-5步槍。GAU-5A由柯爾特（Colt）公司的M4卡賓槍改良，該步槍是由美國空軍壽期管理中心所屬的軍械庫「槍匠鋪」與輕型武器工程師合作研發，與美軍多數步槍同樣採用5.56公厘步槍彈，為了簡化維護，它被設計成無需工具即可在30秒內組裝與拆卸，能輕易將槍管與護木拆下，收納到彈射椅內。美國空軍在2018年提出「空勤人員自衛武器」計畫，總金費260萬美元（約新台幣7830萬元）。2020年2月，美國空軍宣布已完成2700把GAU-5A交付。在此之前，飛行員通常只有手槍、求生用小刀防身。GAU-5A能放入彈射椅下方的求生包空間，還能附上4個彈匣，共計120發子彈，GAU-5A雖然射程較一般步槍短，但是射程也超過200公尺。