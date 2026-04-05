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朱孝天《流星花園》爆紅 近10年沒拍戲內幕曝光

朱孝天想演反派 遭公司打槍：你還有商業價值

▲朱孝天（如圖）坦言10年的合約中，未曾接到能夠吸引他的角色，全都是霸道總裁、過氣明星、富二代⋯幾乎沒什麼發揮空間。（圖／朱孝天微博）

朱孝天與F4合體破局後，近日宣布加盟中國綜藝節目《無限超越班4》，曾憑著偶像劇《流星花園》爆紅的他，坦言近10年沒有拍戲，讓大家相當訝異。朱孝天坦言當年有部瓊瑤劇找他飾演反派，自己雖然有興趣，但公司卻不同意，認為他還有商業價值，因此這10年來都沒有接到喜歡的角色，更失去入戲的快感。朱孝天近來加入演技真人秀《無限超越班4》，在曾志偉、吳鎮宇、劉濤等人面前介紹自己，他提到曾經演戲對他來說是個遊戲，在參與偶像劇《流星花園》後，陸續也演出不少戲劇作品，但卻漸漸找不到入戲的快感。朱孝天解釋，自己很努力在演戲上有所突破，當時也有瓊瑤劇來找他飾演反派，但卻被經紀公司拒絕，唯一理由是「你還有商業價值」，擔心他演壞人影響形象、代言等。對此，朱孝天有些埋怨說，這10年的合約中，未曾接到能夠吸引他的角色，全都是霸道總裁、過氣明星、富二代⋯幾乎沒什麼發揮空間，這也是為何這些年他沒有這麼熱愛這份工作。結束合約後，朱孝天直言「我自由了」，他提到參加《無限超越班》的理由，表示：「我想重新給自己一個機會。演員最珍貴的，始終還是遇到一個真正想演、值得演的角色。」希望從現在開始，還能有機會重新找回對演戲的期待。