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▲儘管絕大多數球迷都有讓出行走通道，合照時也有保持適當距離，但由於人潮太多，短短一個內野走道，「費嫂」漢娜依舊走了數分鐘才道出口。（圖／記者陳云茹攝）

▲費仔老婆「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）今日到天母棒球場擔任開球嘉賓，還主動到應援區跟球迷同樂。（圖／記者林柏年攝）

經典賽期間爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild），今（5）日受味全龍邀約來台，除擔任開球嘉賓，由於太喜歡台式應援，主動到天母棒球場應援區跟球迷同樂，大批龍迷擠在內野應援熱區，「費嫂」漢娜也親民地跟現場球迷擊掌，有人遞毛巾、遞水，甚至有球迷擊完掌後做出聞手動作，現場陷入瘋狂。「費嫂」漢娜日前公布來台開球消息，受到球迷討論，今天活動日午後，就吸引大批媒體提早到場準備，「費嫂」漢娜受訪時侃侃而談對台式應援的懷念，以及台灣球迷的喜愛。開完球後，「費嫂」漢娜也親自登上天母棒球場內野應援熱區，與球迷同樂。首局在三壘、第二局在一壘，結束熱血應援後，「費嫂」漢娜與現場大批球迷合影留念，並於離場時受到球迷歡呼包圍，許多球迷拿出預先準備的費仔中華隊球衣、毛巾送給「費嫂」漢娜，儘管被現場工作人員擋下，但她仍親民伸出手與球迷擊掌，《NOWnews》記者甚至看到有幸運球迷擊掌完後，高舉歡呼還聞手，大喊「我握到了！」，表現相當瘋狂。儘管絕大多數球迷都有讓出行走通道，合照時也有保持適當距離，但由於人潮太多，短短一個內野熱區走道，「費嫂」漢娜依舊走了數分鐘才道出口，最後在工作人員保護下安全離場，她也回頭向球迷道別，結束台式應援的一天。