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民眾黨籍中配立委李貞秀爭議延燒，不僅直播爆料新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，如今又被指控是高虹安助理費案檢舉人之一，傳出民眾黨鐵了心，要在9日的中評會上，不排除用投票方式除名李貞秀。對此，民眾黨主席黃國昌今（5）日表示，黨有黨的制度跟機制，尊重中評會職權的獨立行使，也相信中評會會做出最好的決定。民眾黨立委李貞秀爭議不斷，傳出民眾黨中評會本週將討論李貞秀懲處案，黃國昌今（5）日出席花蓮黨員座談活動時受訪表示，黨內過去這段時間已經有很多同志對外發表了看法，黨有黨的制度跟機制，接下來還是尊重中評會職權的獨立行使，他也相信中評會會做出最好的決定。對於黨來說，從一開始到現在就是以非常嚴肅的態度面對這件事。針對報導李貞秀是新竹市長高虹安涉貪案檢舉人，黨團主任陳智菡可能遞補立委，黃國昌表示，報導內容是不是真的，老實說他並不知道，這好像也不在中評會這次處理的範圍當中，黨有黨的制度，就尊重中評會職權的行使，在中評會有任何的決定以前，不會預先去考慮接下來由誰遞補的問題。對於監察院推薦人選，黃國昌指出，廢除監察院是民眾黨自己訂的政策方向，而且監察院這幾年的表現讓絕大多數人失望透頂， 一年花十幾億，不僅酬庸、養肥貓，更成為民進黨政府的打手，監察院沒院長一年多，看起來社會上也沒什麼感覺，所以總統府秘書長來函，民眾黨很早就清楚表態不會推薦任何人選，而且接下來監察院的預算，民眾黨的立場也非常清楚，就是把預算砍到0元，一個不符合社會期待、浪費社會稅金，甚至成為民進黨打手的監察院，根本沒存在的必要，在目前的法律框架下，會採取一切手段來回應人民對於廢除監察院的期待。