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▲雖然邊佑錫積極解釋，但IU（如圖）還是越聽越不安。（圖／YouTube@ddeunddeun）

韓劇《21世紀大君夫人》由IU與邊佑錫主演，將於10日在Disney+上線。而近日兩人也登上節目宣傳新劇，昨（4）日《藉口GO》公開他們出演片段，邊佑錫竟自爆視力非常不好，右眼0.5、左眼0.4，讓主持人劉在錫跟梁世燦、以及搭檔IU都非常驚訝。邊佑錫也透露自己不愛戴眼鏡跟隱形眼鏡，讓一旁IU越聽越不對勁，直呼：「那我每天問你『我看起來可以嗎？』的時候，你都說很好」，瞬間引發爆笑。邊佑錫在節目中提到自己視力不好，右眼0.5、左眼0.4，但不愛戴眼鏡跟隱形眼鏡，除非是需要讀劇本這種要仔細看的時候，才會戴起眼鏡，「已經很熟悉了，所以就這樣生活」，還推薦一旁跟自己近視度數差不多的梁世燦，也不要戴隱形眼鏡。不過IU卻越聽越不對勁，突然反問：「那我每天遠遠問你『我看起來可以嗎？』的時候，你都說很好，是因為看不清楚才這樣說嗎？」IU的質問，也讓邊佑錫超慌張，馬上開始解釋：「我原本就是用真心待人的類型，所以用心靈之眼，還有在我看來（IU）很完美…」拍完彩虹屁後，看到IU臉色不太對，又接著說「因為我們還會從螢幕上檢查，我在旁邊就看得到」。雖然邊佑錫積極解釋，但IU還是一臉感到非常不安。《21世紀大君夫人》故事設定在21世紀仍維持君主立憲制的韓國，聚焦表面擁有一切、卻因平民出身始終被階級束縛的女財閥成熙珠（IU 飾），以及身為王的兒子，卻無法真正擁有任何事物的理安大君（邊佑錫 飾），兩人在命運交錯下相遇，選擇「契約結婚」改變命運，進而愛上彼此談戀愛。該劇劇情打破傳統「灰姑娘」套路，女主角並非毫無背景的嫁入皇室，而是握有富可敵國的商業資產。男主角雖然享有尊貴頭銜，實際上卻是沒有權力的「攝政大君」，兩人因政治目的結婚，將強強聯手進行一系列宮鬥。《21世紀大君夫人》將於4月10日在Disney+上線。