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▲2026清明連假4月6日交通疏導措施重點。（圖／高公局）

2026清明連假4月6日國道管制時間總整理

▲4月6日高乘載管制有國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道之北向入口匝道。（圖／高公局）

2026清明連假4月6日替代路段、建議出發時間

▲2026清明連假國道好走路段。（圖／高公局）

2026清明連假4月6日易壅塞路段

▲2026清明連假「銜接國道易壅塞路段」一圖看。（圖／高速公路局）

2026年清明連假4天連假明（6）日將迎來最後一天的假期，預計將有大量北返的回家人潮。對此，交通部高速公路局預估上午12時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，尤其宜蘭、彰化、苗栗、桃園、台中等縣市部分國道路段易有壅塞情形。《NOWNEWS今日新聞》整理清明連假最後一天4月6日國道高乘載管制、匝道封閉、尖峰時段、易壅塞路段以及替代路線等資訊懶人包，提供給用路人一次看懂。明（6）日為清明節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。12:00–21:00｜國1 埔鹽系統、虎尾 & 國3 西濱北向入口12:00–21:00｜國3 西濱北入封閉。13:00–18:00｜國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道之北向入口匝道單一費率，0-5時暫停收費。南部建議上午9:00前出發；中部地區中午12:00出發北向尖峰：建議上午9:00前出發改走台61。改走台63。改走台74接國4。國5頭城往坪林，改走台9。高公局預判，明（6）日全台共有 13 個路段易出現嚴重塞車情形，提醒駕駛人行經以下路段時保持耐心，或提前改走替代道路：西螺 ➔ 埔鹽系統南屯 ➔ 后里苗栗 ➔ 湖口竹山 ➔ 中興草屯 ➔ 霧峰龍井 ➔ 沙鹿苑裡 ➔ 後龍大山 ➔ 香山關西 ➔ 大溪宜蘭 ➔ 坪林國道 4 號：潭子系統 ➔ 豐勢國道 6 號：東草屯 ➔ 霧峰系統國道 10 號：仁武 ➔ 左營端