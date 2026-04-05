2026年清明連假4天連假明（6）日將迎來最後一天的假期，預計將有大量北返的回家人潮。對此，交通部高速公路局預估上午12時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，尤其宜蘭、彰化、苗栗、桃園、台中等縣市部分國道路段易有壅塞情形。《NOWNEWS今日新聞》整理清明連假最後一天4月6日國道高乘載管制、匝道封閉、尖峰時段、易壅塞路段以及替代路線等資訊懶人包，提供給用路人一次看懂。
明（6）日為清明節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
🟡2026清明連假4月6日國道管制時間總整理
4月6日匝道封閉
12:00–21:00｜國1 埔鹽系統、虎尾 & 國3 西濱北向入口
12:00–21:00｜國3 西濱北入封閉。
4月6日高乘載管制
13:00–18:00｜國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道之北向入口匝道
收費措施：單一費率，0-5時暫停收費。
🟡2026清明連假4月6日替代路段、建議出發時間
時間分流
西部國道｜南部建議上午9:00前出發；中部地區中午12:00出發
國道5號｜北向尖峰：建議上午9:00前出發
空間分流
國道一號、三號新竹往返台南：改走台61。
國6南投往返台中：改走台63。
國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4。
宜蘭往台北地區：國5頭城往坪林，改走台9。
🟡2026清明連假4月6日易壅塞路段
高公局預判，明（6）日全台共有 13 個路段易出現嚴重塞車情形，提醒駕駛人行經以下路段時保持耐心，或提前改走替代道路：
【國道 1 號】北向
西螺 ➔ 埔鹽系統
南屯 ➔ 后里
苗栗 ➔ 湖口
【國道 3 號】北向
竹山 ➔ 中興
草屯 ➔ 霧峰
龍井 ➔ 沙鹿
苑裡 ➔ 後龍
大山 ➔ 香山
關西 ➔ 大溪
【國道 5 號】北向
宜蘭 ➔ 坪林
【其他橫向國道】西向
國道 4 號：潭子系統 ➔ 豐勢
國道 6 號：東草屯 ➔ 霧峰系統
國道 10 號：仁武 ➔ 左營端
🟡2026清明連假高速公路即時路況查詢
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4月6日匝道封閉
12:00–21:00｜國1 埔鹽系統、虎尾 & 國3 西濱北向入口
12:00–21:00｜國3 西濱北入封閉。
4月6日高乘載管制
13:00–18:00｜國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道之北向入口匝道
收費措施：單一費率，0-5時暫停收費。
時間分流
西部國道｜南部建議上午9:00前出發；中部地區中午12:00出發
國道5號｜北向尖峰：建議上午9:00前出發
空間分流
國道一號、三號新竹往返台南：改走台61。
國6南投往返台中：改走台63。
國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統：改走台74接國4。
宜蘭往台北地區：國5頭城往坪林，改走台9。
高公局預判，明（6）日全台共有 13 個路段易出現嚴重塞車情形，提醒駕駛人行經以下路段時保持耐心，或提前改走替代道路：
【國道 1 號】北向
西螺 ➔ 埔鹽系統
南屯 ➔ 后里
苗栗 ➔ 湖口
【國道 3 號】北向
竹山 ➔ 中興
草屯 ➔ 霧峰
龍井 ➔ 沙鹿
苑裡 ➔ 後龍
大山 ➔ 香山
關西 ➔ 大溪
【國道 5 號】北向
宜蘭 ➔ 坪林
【其他橫向國道】西向
國道 4 號：潭子系統 ➔ 豐勢
國道 6 號：東草屯 ➔ 霧峰系統
國道 10 號：仁武 ➔ 左營端
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