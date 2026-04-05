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美國總統川普證實美軍已救出被擊落的F-15E戰鬥轟炸機飛官。美軍救出人員耗損了多架飛機，美方宣稱在過程中自行摧毀了卡住C-130運輸機，避免落入伊朗手中。但伊朗官員卻稱是伊朗自行擊落，並公佈殘骸照，雙方說法不符。根據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方哈塔姆安比亞中央總部發言人於4月5日宣布，伊朗軍隊在伊斯法罕南部擊毀了多架美國軍機，打擊了一次試圖營救被擊落美國戰鬥機飛行員的行動。他表示，此事件發生在美軍試圖滲透伊朗中部並撤離該名飛行員過程中。發言人指出，伊朗空軍與地面部隊、志願的巴斯基（Basij）民兵單位以及執法人員共同參與的聯合行動，成功攔截並消滅了來襲的飛機。軍方發言人表示，此次行動導致多架敵對飛機被摧毀，並將這一結果形容為美國的又一次「屈辱性失敗」，同時將其與1980年4月失敗的「鷹爪行動」（Operation Eagle Claw）相提並論。他補充說，被擊落的飛機包括兩架「黑鷹」（Black Hawk）直升機和一架C-130軍用運輸機，所有這些飛機都在伊斯法罕南部遭到打擊並起火燃燒。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也分享一張飛機殘骸照片，並稱「如果美國再贏得3次這樣的『勝利』，將徹底完蛋」。然而，伊朗的說法與美軍所宣稱的不同，針對伊朗宣稱擊落C-130運輸機，美媒引述官員指出，是美軍自行摧毀，以防落入敵伊朗手中。