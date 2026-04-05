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味全龍今（5）日於主場天母棒球場迎戰台鋼雄鷹，賽前邀請「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓，她也再度化身幸運女神，味全龍本土先發郭郁政本季初先發，就進入「0的領域」，僅用68球投完6局無失分，僅被打出1安打，失分、三振、保送、失誤與暴投全都為0，搭配六局下陳子豪關鍵犧牲打攻下1分，結果台鋼雄鷹九局上反撲，把味全龍守護神林凱威打成滿壘，再靠魔鷹保送追平戰局，但最後半局味全龍又以再見保送，2：1擊敗台鋼雄鷹。郭郁政去年在一軍出賽29場僅有1場先發紀錄，對手同樣是台鋼雄鷹，該戰雖然無失分，但僅投2.2局、用45球就退場，本季在王牌徐若熙旅日後，空出的先發輪值缺口處於競爭關係，郭郁政也把握先發機會投出好表現。郭郁政前五局靠著精準控球與超過145公里速球，完全壓制台鋼雄鷹打者，前五局竟是無安打比賽，直到第六局1出局才被曾昱磬敲安上壘，最終用68球、包含43顆好球，投完6局後退場，值得注意的是，郭郁政本場除投球局數（6）、用球數（68）與被安打（1）之外，其餘數據皆為0，宛如進入0的領域。台鋼雄鷹方面，本場先發黃子鵬表現也很亮眼，前五局無失分，第六局才對王順和投出觸身球、隨後張政禹安打，陳子豪高飛犧牲打，被攻下本場唯一1分。味全龍在郭郁政退場後啟動牛棚，林子昱、陳冠偉接力登板無失分，但林凱威九局上卻失守，被王博玄、陳文杰連續敲安，2出局後對吳念庭、魔鷹投出保送，台鋼雄鷹追平比分。九局下，台鋼雄鷹派出許育銘上場，卻對郭天信投出觸身球，解決朱育賢後，郭天信啟動盜壘成功，接著在面對劉基鴻球數落後下，台鋼雄鷹總教練洪一中對劉基鴻、開季手感火燙的劉俊緯都敬遠保送，形成滿壘，許育銘此時對決打擊率2成22的張祐銘，控球突然不穩投出再見保送。