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國民黨主席鄭麗文將於7日啟程訪問中國，前國民黨副主席連勝文昨（4）日在臉書發文，回憶父親連戰2005年「和平之旅」及「連胡會」的往事，強調連戰傳承給他最重要的身教是謀定而後動與謹言慎行，不過，近千字長文中隻字未提即將出訪的鄭麗文主席。媒體人周玉蔻今（5）日臉書表示「連勝文是在提醒鄭麗文不要得罪中國人，還是擔心她會出賣台灣？我在他的臉書貼文中，看不出來以上2個問題的答案。」周玉蔻表示「唯一可以確認的是，連家人不相信鄭麗文」，鄭麗文並非連家在中國長期經營利益的接班人，且馬英九團隊對於鄭麗文藉由蕭旭岑搶占馬辦耕耘十年的對中人脈，也抱持不屑與決絕的態度。她認為，鄭麗文尚未啟程就遭到藍營內部「正藍軍」唱衰，導致國民黨的內鬨與分裂日益嚴重，這場訪中行結束後，黨內鬥爭恐進入白熱化階段。此外，周玉蔻也點出政治現實的弔詭，即便馬、連兩家有所顧慮，中共當局仍執意安排「鄭習會」，顯見中共現階段極度需要鄭麗文一行人作為大內宣與外宣的素材，背後意涵與虛弱真相值得深究。周玉蔻引述接近國安情報界人士說法，習近平可能利用「鄭習會」宣示中共版的「台灣光復八十週年」史觀，企圖透過虛構歷史，將台灣營造成早已被中共統一的假象。她質疑，習近平若在會中宣稱「中華人民共和國於1945年收復台灣」，鄭麗文究竟會點頭附和，還是會為了捍衛中華民國史實而力爭？她認為，這或許正是連勝文感到憂心之處，擔心鄭麗文若附和中共說法，將徹底敗光國民黨2026年與2028年的選票，才選擇在臉書發文意有所指。