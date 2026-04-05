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領有台灣政府1800萬元的補助金、在台灣斬獲7.4億元票房的電影《陽光女子合唱團》近期在中國上映，卻自稱「中國台灣」，更轉發國台辦統戰文章。文化部長李遠今（5）日提到，就跟國片像是「小老鼠被抓手上玩」，近期將召開會議，決定是否要求退回輔導金。《陽光女子合唱團》4日在中國上映，首日票房累計180.4萬人民幣（約811萬台幣），但3月23日時在官方微博時，竟稱「電影陽光女子合唱團累計票房7.4億台幣，打破塵封18年的票房紀錄，成為中國台灣地區華語片影史票房冠軍，4月4日，催淚上映！」國台辦日前在記者會回應時稱，該表述符合「一個中國原則」，《陽光女子合唱團》官方微博也將轉發國台辦文章，宣稱「一個中國，一份感動」。由於該片領有台灣政府1800萬元的補助金，卻頻頻用矮化台灣、統戰字眼，文化部先前已要求劇組說明相關情況，並將邀集產業代表與相關單位研議因應機制。李遠今日表示，中國最近進口的4部國片，「好像有4隻小老鼠被抓在手上隨便玩」，呼籲民眾不要跟著起舞，「因為這樣他（中國）會玩很久」。他也提到，近期將會召開會議，分別針對退回輔導金及台灣國片去中國票房能否回收等跟中國市場打交道的所有爭議。