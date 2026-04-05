半夜或下班時間，若必須傳送 LINE 訊息卻又不想打擾人，你是否曾因這種「矛盾的需求」而感到困擾？其實 LINE 有個冷門功能「無聲傳送」早已上線5年多，直接讓您能傳訊卻不驚動對方，超貼心的用法也引發大批上班族共鳴。

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LINE超冷門功能曝光！上班族被暖翻：真的很貼心

一名網友近期在Threads表示，自己平時會使用LINE的「無聲傳送」功能，特別是在半夜或不想打擾對方的時候，只要傳送訊息卻不發出通知聲，就能兼顧溝通與禮貌。

某天原PO晚上就傳了一份合約書，結果對方感到十分驚訝，並回道「你是第一個晚上傳訊息會用無聲訊息的人，謝謝你好感動」。對此，原PO認為這樣的設計相當貼心，因此好奇發問，「真的很少人使用嗎？」

不少網友驚呼，「真的超怕太晚或太早吵到別人的，無聲真是太好用了」、「這功能真的很少人用」、「真的很貼心」、「下班之後要傳給同事、主管、客戶，我都是用這個功能，但如果訊息可以預約排程就更好了」。

▲LINE的「無聲傳送」功能功能大約於 2020 年底至 2021 年左右以實驗功能形式上線，時至今日都免費使用。（圖／記者潘毅攝）
▲LINE的「無聲傳送」功能功能大約於 2020 年底至 2021 年左右以實驗功能形式上線，時至今日都免費使用。（圖／記者潘毅攝）
超好用功能已上線5年！LINE無聲訊息開啟方式一次看

事實上，LINE「無聲訊息（Silent Message）」功能大約於 2020 年底至 2021 年初 左右以實驗功能形式上線，至今仍位於「LINE Labs」實驗室中。該功能允許用戶長按發送鍵，在不觸發對方手機通知提示音或震動的情況下發送訊息。

LINE無聲訊息設定操作步驟 · 依序點選「主頁」＞「設定」＞「LINE Labs」 · 開啟「無聲訊息」功能 · 於聊天室內長按訊息傳送鍵後，選擇「無聲訊息」。

▲LINE無聲訊息設定操作步驟 · 依序點選「主頁」＞「設定」＞「LINE Labs」 · 開啟「無聲訊息」功能 · 於聊天室內長按訊息傳送鍵後，選擇「無聲訊息」。（圖／記者潘毅攝）
▲LINE無聲訊息設定操作步驟 · 依序點選「主頁」＞「設定」＞「LINE Labs」 · 開啟「無聲訊息」功能 · 於聊天室內長按訊息傳送鍵後，選擇「無聲訊息」。（圖／記者潘毅攝）
Instagram 也有無聲訊息功能！使用方式更簡單

除了LINE之外，其實 Instagram 的訊息功能也有無聲傳訊的功能，只要在手機版的對話框中打上「/」，就會出現3種選項，其中一個就是silent，會發送訊息但不傳送通知。

除此之外，Instagram訊息甚至還能與Meta AI連動，直接下指令生成圖像，功能豐富度更上一層樓。

▲Instagram 的訊息功能也有無聲傳訊的功能，只要在手機版的對話框中打上「/」，就會出現3種選項。（圖／記者潘毅攝）
▲Instagram 的訊息功能也有無聲傳訊的功能，只要在手機版的對話框中打上「/」，就會出現3種選項。（圖／記者潘毅攝）

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