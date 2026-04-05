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▲郭郁政本季初登板就扛下先發，面對台鋼雄鷹投出6局無失分，一整排打開除了安打、用球數之外，其餘大多數數據都是0。（圖／中職官網）

味全龍本土先發郭郁政本季初登板就扛下先發，面對台鋼雄鷹投出6局無失分、僅被打1安打好投，且郭郁政本場數據表相當罕見，除了投球局數（6）、用球數（68）與被安打（1）之外，其餘數據皆為0，甚至因為九局上味全龍牛棚失分無緣勝投，連勝投也變成0，宛如進入0的領域。郭郁政本場僅用68球、包含43顆好球，投出6局1安打無失分好投，前五局甚至是無安打比賽，直到第六局1出局才被曾昱磬敲安上壘。攤開數據表，郭郁政本場除安打為「1」之外，本場沒有投出保送也沒有三振，其餘累積數據包含失分、三振、保送、失誤與暴投全都是0，最後還因為球隊九局上掉分，郭郁政勝投也歸0，本場投完，依舊是0勝0敗、0三振、0保送、0失誤，防禦率0.00。郭郁政儘管全場無三振，但面對18名台鋼雄鷹打者只被打出1安打，他直言非常滿意，「2年多沒有站上MVP舞台，給我的每次機會，我都希望好好把握住。」郭郁政前五局上演無安打比賽，但他笑說其實沒有注意到，「沒有在看記分板，被打安打當下，休息區有很大聲音，才知道是今天被打的第一支安打。我也不知道，那一局退場他們跟我說才發現。」郭郁政也分享，自己九局上想到心臟還在跳，因為自己真的很久沒奪勝，但有點可惜，只能下一場再努力。當被問到是希望先發還是後援時，郭郁政誠實地說絕對是先發，「因為先發比較好調整 。」，而自己是在去年底，葉總有打電話過來溝通，希望他今年以先發調整。味全龍今日在主場天母棒球場，首度啟用整個MVP舞台開車巡迴內野一圈的慶祝儀式，郭郁政成為第一位體驗的球員，他笑說比投球還緊張，「畢竟是第一次當MVP還要坐車，有日本的感覺，真的比投球還緊張。」