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台灣籃球名人堂協會迎來新任理事長！救國團主任葛永光（Ge Yong-guang）博士今（5）日受到中信育樂董事長陳國恩的特別邀請，盛大出席職籃賽事，為新北中信特攻隊與新北國王隊之戰擔綱開球嘉賓。為了彰顯世代傳承的深刻意義，葛永光理事長此次特別邀請了兩位已入堂的重量級傳奇名人，分別是女籃先驅賴秀麗與籃球狀元洪濬哲共同現身球場，象徵著我國籃壇正式從經典傳承大步邁向職業創新的全新里程碑。事實上，葛永光博士自幼便積極投身籃球運動，不僅曾是初中校隊的力將，在留學歸國後更號召組織了歸國學友籃球隊，與各界政商名人皆曾是並肩作戰的熱血隊友。在領導救國團期間，他極力強化運動中心作為推動基層體育的核心力量，目前在全台營運近17座國民運動中心，每日為無數熱愛籃球的青少年提供優質服務。在場館營運方面更是積極與職籃賽事結合，今年初中壢運動中心就成為了台啤永豐雲豹隊的主場，成功辦理了9場高規格賽事，吸引數萬名熱情球迷進場參與。此外，救國團每年暑假皆定期舉辦規模高達七八千人的全國三對三籃球賽以及五對五賽事，並舉辦吸引國際頂尖球隊跨海參與的育創盃國際高中籃球邀請賽。今年更計畫將影響力向下延伸增設國中組賽事，期盼透過多元化的高品質賽事讓籃球運動徹底扎根基層，開創我國體育的嶄新格局。面對備受矚目的新北雙強內戰，葛永光感性表示，職籃的蓬勃發展代表著台灣籃球生生不息的強大青力。未來台灣籃球名人堂協會將持續結合救國團的場域資源與服務能量，將前輩們辛勤累積的歷史榮光，源源不絕地注入新世代球員的心中，讓台灣籃球從基層扎根，向職業精進，並穩步朝國際舞台邁進。今日的開球儀式由葛永光理事長親自執球，在賴秀麗與洪濬哲兩位前輩的共同見證下，將象徵籃球最高榮光的球鄭重交至職籃球員手中。葛理事長強調，這場新北內戰不僅展現了職業球隊的高水準競技，更讓全場見證了籃球如何凝聚無數人心。本次受邀共襄盛舉的兩位名人堂前輩皆擁有無比輝煌的歷史紀錄。女籃先驅賴秀麗曾締造單場28分與20籃板的驚人神級數據，更是台灣首位遠征日本職業挑戰的開創性先行者。而籃球狀元洪濬哲則以勤練成大器的精神為人熟知，不僅生涯高達14度當選國家隊國手，累積總得分突破萬分大關，更是早期推動職業籃球成立的重要功臣。葛永光理事長深切期許，透過名人堂對於歷史典範的系統性保存，能徹底激勵場上奮鬥的職業球員，在全力追求卓越的同時，也要積極效法前輩們為國爭光的無私精神，共同為台灣籃球的璀璨榮光再創輝煌歷史。