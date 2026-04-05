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日前民眾黨立委李貞秀爆料「新竹市長高虹安曾拿柯文哲700萬元」，高虹安雖第一時間出面駁斥，李貞秀隨後也道歉並改口稱「數字不一樣」，仍引發黨內不滿，並送中評會處置，外界更盛傳她可能是高虹安涉貪案的秘密證人。對此，前民眾黨新竹市黨部執行長林冠年4日在政論節目《驚爆新聞線》回憶，李貞秀當年原有意代表民眾黨參選竹北市長，但高虹安想派自己人來選，雙方早有嫌隙。林冠年指出，李貞秀是民眾黨終身成員且在地方表現活躍，本已鎖定參選竹北市長，高虹安對此卻相當不高興。他揭露高虹安當時疑似為了操作「藍白合」，傾向支持國民黨的竹北候選人，以換取國民黨在新竹市對自己的支持，最終導致林耕仁被犧牲。李貞秀是否是高虹安助理費案「吹哨者」，林冠年懷疑相關消息是從高虹安陣營流出的，李貞秀在直播中提到資金往來，初衷可能是想為柯文哲辯解，證明錢並非落入個人口袋，意外成為箭靶。林冠年呼籲民眾黨應面對李貞秀的國籍或資格等實質問題，而非利用繪聲繪影的吹哨者傳聞來進行門戶清理。