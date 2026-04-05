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台北市中山區新光三越南西店今（5）日下午傳出墜樓意外，一名百貨公司運動品牌專櫃男員工自5樓吸菸區旁陽台墜落地面，警消到場後緊急將人送往醫院搶救，但經過搶救後仍宣告不治。警方指出，墜樓男子為21歲葉姓男子，平時在新光三越南西店一間運動品牌專櫃擔任員工，不過今日下午3時許由5樓墜落地面，由於今日適逢假日，逛街人潮眾多，目擊民眾見狀立即通知警消到場，並由救護人員送往馬偕醫院搶救。葉姓男子被警消送往馬偕醫院搶救，但是最後仍宣告不治，至於確切墜樓原因，警方將通知家屬進一步調查釐清。新光三越傍晚發布聲明，針對今日南西店發生品牌人員墜樓事件，南西店第一時間已通報相關單位並協助送醫，該員經搶救後仍不幸辭世，新光三越深感哀痛與不捨，現階段將全力配合相關單位釐清事件經過。