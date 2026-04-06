張凌赫因陸劇《逐玉》爆紅，他不僅是高顏值，畢業於南京師範大學的他，還是演藝圈公認的學霸，有許多人翻出他過去在綜藝節目《開始推理吧》中解題的片段，只見他拿起白板筆，開始教大家解XY方程式，把迪麗熱巴、周柯宇和劉宇寧等人都聽傻了。

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張凌赫理工腦超猛！解數學題不費力

張凌赫在《開始推理吧》中解開不少數學題，其中劇組出的題目，竟然難到要用上XY方程式，張凌赫立刻抓到破解題目的算法，「時間的比例是1：1.4，時鐘走的時間會比現實走的時間慢，現實的時間，除以時鐘上的時間等於1.4，如果我們要算出X的時間，是不是就等於是Y除以1.4。」

聽到這邊，迪麗熱巴雖然表情很認真，但表情非常無助，周柯宇直接把桌上的蘋果拿起來啃，最後張凌赫成功解開答案，許多劇迷都笑說，「老師太帥無法專心上課」、「學生們應該有聽但沒有懂吧」、「數學好的男生很迷人呀」。

▲迪麗熱巴（下）和周柯宇（上）聽張凌赫解題眼神死。（圖／翻攝自YouTube 開始推理吧The Truth -官方頻道）
▲迪麗熱巴（下）和周柯宇（上）聽張凌赫解題眼神死。（圖／翻攝自YouTube 開始推理吧The Truth -官方頻道）

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