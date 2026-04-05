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北捷「寵物友善列車」不關籠就上車！4/11限定16班

▲4月11日活動當天下午 13 時起，將於淡水信義線（紅線）加開 4 部「狗狗友善列車」。（圖／台北捷運公司）

▲活動當天，飼主攜帶毛孩搭乘淡水信義線狗狗友善列車到臺北101/世貿站，從3號出口出站後，可直接轉乘由公共運輸處特別安排的免費友善狗狗公車，直達景勤狗活動區參加活動，集滿捷運、公車及狗活動區3處專屬印章後，即可兌換限量精美大禮包。（圖／台北捷運公司）

想搭車飼主必看！「進站關籠、上車免關」乘車規範

▲2026年4月11日「狗狗友善列車」來回行駛共16個班次。（圖／台北捷運公司）

衛生防護不打折！雙層空調濾網＋全面大消毒

毛孩們一年一度放風的日子又來了！每年4月11日是國際寵物日（National Pet Day），因此台北市也將於4月11日（週六）舉辦「狗狗春遊趣」闖關活動，由北市動保處、台北捷運股份有限公司、北市公共運輸處等單位一同主辦，北捷還將在當天於淡水信義線加開4部列車，讓狗狗無須關籠就能搭乘捷運。為了讓寵物家庭享受無負擔的出行體驗，北捷今年第 4 度規劃專屬列車。4月11日活動當天下午 13 時起，將於淡水信義線（紅線）加開 4 部「狗狗友善列車」，來回共計行駛 16 個班次。主攜帶狗狗上車後，全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索，共享乘車樂趣。請飼主自行評估是否適合參與本次活動，並禁止具攻擊性犬隻參加。本次「狗狗友善列車」來回行駛共16個班次，沿途正常停靠各站，請飼主進站時將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，全程佩戴胸背帶及牽引繩，可免關籠。狗狗友善列車為加發列車，原有乘車時段不受影響，且不限攜帶寵物旅客搭乘，如旅客想搭乘一般列車，請在月臺等候下一班車即可。雖然狗狗列車主打「免關籠」，但為了確保車站秩序與所有旅客的安全，請飼主務必遵守以下規範：進站時，請將狗狗妥善放置於寵物箱或寵物推車內，頭、尾及四肢均不得露出。進入「狗狗友善列車」車廂後，狗狗才可離開提籠/推車，但全程必須佩戴胸背帶及牽引繩。比照臺北捷運現行「寵物車搭捷運」之收費規定。為維護活動安全，禁止具攻擊性犬隻參加，請飼主自行評估毛孩的穩定度是否適合參與。針對非飼主旅客在意的衛生問題，北捷也做足了準備。狗狗友善列車車廂內皆使用雙層空調濾網；活動圓滿結束後，這 4 部列車將全數送回機廠進行「全面消毒清潔」並「更換空調濾網」，確認環境完全復原後，才會重返線上提供一般載客服務，請旅客安心搭乘。