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▲▼宋慧喬（左）幫造型師Raymond Chae下廚，慶祝好友生日。（圖／raymondchae IG@raymondchae）

▲宋慧喬（右）花5年才走出和前夫宋仲基的離婚陰影。（圖／美聯社）

韓國女神宋慧喬（喬妹）離婚6年多，44歲的她感情動態備受關注，近日喬妹和一名男性親暱合影的照片在網路上瘋傳，男子透露宋慧喬親自幫自己煮生日大餐，還甜蜜跟喬妹喊話：「我們要一直像現在這樣幸福一輩子喔！」網友好奇幸運男子身分，才發現原來是宋慧喬的造型師好友。引起熱議的合照，可見宋慧喬化上淡妝，穿開襟線衫露出胸前V字部位，雙手抱胸，露出微微淺笑，身後一位戴眼鏡的中年男性與她頭靠頭，互動相當親密，男子在配文寫下：「幫我煮生日大餐的美女妹妹！！！我們要一直像現在這樣幸福一輩子喔！」貼文曝光後，網友起底該名男子，發現對方大有來頭，身分為韓國時尚界非常知名的創意總監與造型師Raymond Chae，曾經與孔劉、朴寶劍、T.O.P（崔勝鉉）、玄彬、鄭雨盛、丁海寅、南柱赫、金材昱等多位一線男星合作，讓網友羨慕Raymond Chae和宋慧喬的友誼。去年初，宋慧喬上劉在錫主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，訪談中首度公開談及離婚後的低潮心境，她表示，出道28年來飽受流言蜚語困擾，尤其離婚後心情極度低落，獨自承受外界壓力達數年之久。宋慧喬透露，這段痛苦期持續約5年，她透過好友編劇盧熙京建議，每天寫感謝日記、練習自我肯定與愛自己，學會接納自我並將感受置於首位，才逐步走出陰霾，也讓她當時宣傳電影《黑祭司2》時，已經能從容面對過去。