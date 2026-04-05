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今（5）日為清明節連假第3天，下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋-銅鑼（大客車火燒車），北向大林-斗南、西螺-彰化、新竹系統-湖口；國3北向斗六-竹山、後龍-西濱、茄苳-寶山、高原-大溪；國6西向東草屯休息站-霧峰系統；國10西向仁武-左營端；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。高公局表示，截至17時，國道交通量為73.1百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里。此外，在今日下午12時07分於國1北向128.7公里處發生10輛小客車追撞事故，占用內線車道，於12時53分排除，造成後方車流回堵7公里 ；13時06分於國1南向134.5公里處發生1輛大客車起火事件，占用外線車道，於15時30分排除，造成後方車流回堵7公里；15時08分於國5北向12.9公里處（彭山隧道內）發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於15時47分排除，造成後方車流回堵4公里（詳附圖3），均導致車輛回堵影響整體車流。明（6）日為清明節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發、中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發，以節省寶貴時間。明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。另高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報（即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等）外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息（管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等），跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。高公局呼籲，連續假期間開車出門前應做好車輛保養檢查，確認五油三水與輪胎的狀況，如行駛時遇車輛異常徵兆，包括過熱、冒煙、異味、異音、異常抖動或警示燈亮起時，應立即握穩方向盤，開啟方向燈，並放開油門，讓車輛逐漸滑行至路肩停靠，停車後需開啟危險警告燈，於車輛後方50至100公尺處擺放故障標誌，所有人員應儘速下車，面對來車方向前往護欄外等安全處所，並利用1968 App一鍵報案或撥打1968專線請求協助。