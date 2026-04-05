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▲隨著天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場。（圖／高市府教育局提供）

▲「恐龍酷樂園」透過結合展演、互動與教育元素，打造寓教於樂的兒童節活動，吸引民眾熱情參與。（圖／高市府教育局提供）

2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」持續於衛武營國家藝術文化中心熱鬧展開。活動進入第三日，隨著天氣轉好、陽光露臉，現場湧入大批人潮，整個園區從上午起即人聲鼎沸，捷運車站也湧現人潮，活動熱度再創高峰。教育局長吳立森表示，延續前兩日民眾熱情，第三日因天候轉佳，原訂演出的DINO-A-LIVE超恐龍體驗順利登場，吸引大量民眾排隊觀賞，整天活動累計湧入超過28萬人次參與，下午場的恐龍演出更有近10萬人同時在場，展現活動強大吸引力與市民高度支持。現場各項活動同樣人氣滿滿，無論是化石挖掘體驗、恐龍運動體驗區、主題展演舞台，或是親恐龍拍照打卡區，皆湧現滿滿人潮，超恐龍體驗演出更是場場爆滿，觀眾隨著擬真恐龍震撼登場驚呼連連，現場氣氛熱烈沸騰，大小朋友沉浸在宛如置身史前世界的精彩氛圍中。活動現場多元舞台節目與互動活動持續輪番上陣，讓民眾從白天到傍晚都能盡情享受豐富內容，不少家長表示，孩子玩得開心、收穫滿滿，是兒童節連假最難忘的回憶之一。教育局補充表示，「恐龍酷樂園」透過結合展演、互動與教育元素，打造寓教於樂的兒童節活動，感謝市民朋友熱情參與，也提醒民眾把握最後活動時段，攜家帶眷一同前來感受恐龍魅力，共度歡樂假期。