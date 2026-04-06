樂壇天王周杰倫暌違4年推出新專輯，同名主打歌〈太陽之子〉MV上線後隨即引發全球藝術迷與歌迷討論。知名歷史藝術類網紅「尋寶隊長 SIGMA」日前發布深度解析影片，指出這部時長6分58秒的視覺巨作，竟將30幅世界名畫天衣無縫地編織進「神探追捕吸血鬼」的懸疑劇情中。尋寶隊長指出，周杰倫保持了畫作的原汁原味，也讓名畫人物跨時空擔任MV演員，可說是一場超維度的藝術碰撞。

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▲周杰倫〈太陽之子〉MV裡亮點多，連好萊塢名導溫子仁都讚嘆。圖為周杰倫在MV裡走進馬奈名畫《女神遊樂廳的吧檯》，背後的神祕鏡像，其實另有玄機。（圖／杰威爾音樂提供）
▲周杰倫〈太陽之子〉MV裡亮點多，連好萊塢名導溫子仁都讚嘆。圖為周杰倫在MV裡走進馬奈名畫《女神遊樂廳的吧檯》，背後的神祕鏡像，其實另有玄機。（圖／杰威爾音樂提供）
將名畫活化！片頭從修女驚叫到浴缸命案

〈太陽之子〉MV始於惠斯勒名作《灰與黑的協奏曲：藝術家的母親肖像》。畫中的老婦人在MV裡的劇情設定，是因為目睹命案而驚恐嘶吼。緊接著鏡頭轉向老婦視角到底看見了什麼，原來是雅克-路易·大衛的《馬拉之死》。死者倒臥在經典浴缸中，但手中的信件被修改為關於吸血鬼的線索，暗示馬拉遭刺後又被吸血鬼「二次收割」。而林布蘭的《杜普教授的解剖學課》也在此刻登場，周杰倫扮演的神探穿梭於醫學生之間，冷靜觀察屍體頸部的獠牙咬痕，確認獵魔目標。

暗黑系的反轉！金箔之下的死亡之吻

隨著劇情推進，原本唯美的名畫被注入了詭譎的超自然元素。MV中還原米萊《奧菲莉婭》的溪流溺水場景時，破解了少女落水之謎，原來她的腳踝被克林姆《吻》中的金箔藤蔓纏繞。

尋寶隊長指出，MV還大膽翻轉了《吻》的浪漫意涵，將原本相擁的戀人演繹為吸血鬼變身的瞬間。此外，畫面的背景角落更隱藏了大量「彩蛋」，包括富塞利《夢魘》、雷諾《埃及豔后之死》以及卡薩斯《頹廢的少女》，這些都是充滿死亡與抑鬱氣息的作品，藉此強化了吸血鬼橫行城市的壓抑氛圍。

時空交錯在名畫中交錯！周杰倫在《夜鷹》酒館遇見梵谷

最令人驚豔的，莫過於酒吧場景的轉場。當周杰倫走進馬奈《女神遊樂廳的吧檯》中的吧檯尋找線索，而透過吧檯的大玻璃窗往外看，竟出現了愛德華·霍普名作《夜鷹》裡孤獨的深夜酒館場景。

而在這個酒吧裡，周杰倫竟然可以和割耳後的梵谷展開對話。梵谷甚至在MV中的劇情設定是，自述自己的耳朵是被吸血鬼咬掉的，並遞出他所畫的《奧維爾教堂》作為最終決戰的地圖。周杰倫隨後也走進奧維爾教堂裡。

演員穿梭名畫場景　皆是好萊塢特效團隊聯手實景復刻

其實這些名畫場景，都可以以AI製作，但周杰倫團隊為了追求真實感，並非直接以AI生成，而是和好萊塢特效巨頭、一手打造《阿凡達》的特效團隊Wētā Workshop合作，並且透過海選，尋找和名畫人物長相相似的演員。

以實景搭建，如夜鷹》裡的酒館，還有《向日葵》工作室的燈光與色彩，以特殊化妝技術和特效，讓演員在鏡頭下呈現有如油畫的立體質感。目前全球網友仍持續在MV中挖掘剩下的4幅隱藏畫作。假如能夠看一次就全部找到，就失去找彩蛋的個人觀賞樂趣了。

序號 藝術家 經典作品名稱 MV 扮演角色 / 場景
01 惠斯勒 《灰與黑的協奏曲：藝術家的母親肖像》 案發現場的第一發現人（修女）
02 大衛 《馬拉之死》 第一具屍體，手中握有吸血鬼線索
03 林布蘭 《杜普教授的解剖學課》 神探親臨現場觀察頸部牙痕
04 布格羅 《但丁與維吉爾在地獄中》 吸血鬼瘋狂撕咬的黑暗張力
05 達文西 《蒙娜麗莎》 畫中人閉眼哭泣，呼應歌詞意象
06 米萊 《奧菲莉婭》 第二具屍體，靜靜漂浮於溪流之中
07 克林姆 《吻》 金箔藤蔓纏繞腳踝，男子化身吸血鬼
08 馬奈 《女神遊樂廳的吧檯》 酒吧女招待遞出關鍵的苦艾酒
09 霍普 《夜鷹》 透過酒吧玻璃窗還原的孤獨都市街景
10 達利 《記憶的永恆》 苦艾酒幻覺中出現的融化時鐘
11 富塞利 《夢魘》 壓抑在夢境中的女子與猿猴影蹤
12 雷諾 《埃及豔后之死》 傳奇女王死後遭遇吸血鬼二次收割
13 卡薩斯 《頹廢的少女》 癱在沙發上被吸血鬼掏空體力的少女
14 大衛 《安德洛瑪刻哀悼赫克托耳》 神探手中拿著的受害者複印件
15 安格爾 《保羅與弗朗西斯卡》 神探案頭上的資料，象徵禁忌之戀
16 米勒 《晚禱》 背景虛化處，為偵探提供祝福加持
17 萊頓 《燃燒的六月》 沉睡的橘衣女子，象徵被奪走的生命力
18 卡拉瓦喬 《書房中的聖杰羅姆》 周大偵探獲取驅魔聖物的解謎場景
19 莫內 《白楊樹》系列 轉身而過時背景中的舞台化移動造景
20 霍普 《自動售貨機》 梵谷推門而入前，低頭凝視杯子的女子
21 梵谷 《向日葵》 擺放在夜間咖啡館鏡頭前的裝飾
22 梵谷 《夜間咖啡館》 梵谷腦海中的精神藝術空間
23 梵谷 《包紮耳朵的自畫像》 梵谷親自登場，控訴耳朵被吸血鬼咬掉
24 梵谷 《奧維爾教堂》 梵谷遞出的決戰地圖，最終決鬥地
25 梵谷 《星夜》 幻覺段落中如渦流般旋轉的天空背景
26 彼得·克萊茲 《虛無》 桌上擺放的骨骸與沙漏，暗示生命短促
資料來源：尋寶隊長SIGMA
 


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