樂壇天王周杰倫暌違4年推出新專輯，同名主打歌〈太陽之子〉MV上線後隨即引發全球藝術迷與歌迷討論。知名歷史藝術類網紅「尋寶隊長 SIGMA」日前發布深度解析影片，指出這部時長6分58秒的視覺巨作，竟將30幅世界名畫天衣無縫地編織進「神探追捕吸血鬼」的懸疑劇情中。尋寶隊長指出，周杰倫保持了畫作的原汁原味，也讓名畫人物跨時空擔任MV演員，可說是一場超維度的藝術碰撞。
將名畫活化！片頭從修女驚叫到浴缸命案
〈太陽之子〉MV始於惠斯勒名作《灰與黑的協奏曲：藝術家的母親肖像》。畫中的老婦人在MV裡的劇情設定，是因為目睹命案而驚恐嘶吼。緊接著鏡頭轉向老婦視角到底看見了什麼，原來是雅克-路易·大衛的《馬拉之死》。死者倒臥在經典浴缸中，但手中的信件被修改為關於吸血鬼的線索，暗示馬拉遭刺後又被吸血鬼「二次收割」。而林布蘭的《杜普教授的解剖學課》也在此刻登場，周杰倫扮演的神探穿梭於醫學生之間，冷靜觀察屍體頸部的獠牙咬痕，確認獵魔目標。
暗黑系的反轉！金箔之下的死亡之吻
隨著劇情推進，原本唯美的名畫被注入了詭譎的超自然元素。MV中還原米萊《奧菲莉婭》的溪流溺水場景時，破解了少女落水之謎，原來她的腳踝被克林姆《吻》中的金箔藤蔓纏繞。
尋寶隊長指出，MV還大膽翻轉了《吻》的浪漫意涵，將原本相擁的戀人演繹為吸血鬼變身的瞬間。此外，畫面的背景角落更隱藏了大量「彩蛋」，包括富塞利《夢魘》、雷諾《埃及豔后之死》以及卡薩斯《頹廢的少女》，這些都是充滿死亡與抑鬱氣息的作品，藉此強化了吸血鬼橫行城市的壓抑氛圍。
時空交錯在名畫中交錯！周杰倫在《夜鷹》酒館遇見梵谷
最令人驚豔的，莫過於酒吧場景的轉場。當周杰倫走進馬奈《女神遊樂廳的吧檯》中的吧檯尋找線索，而透過吧檯的大玻璃窗往外看，竟出現了愛德華·霍普名作《夜鷹》裡孤獨的深夜酒館場景。
而在這個酒吧裡，周杰倫竟然可以和割耳後的梵谷展開對話。梵谷甚至在MV中的劇情設定是，自述自己的耳朵是被吸血鬼咬掉的，並遞出他所畫的《奧維爾教堂》作為最終決戰的地圖。周杰倫隨後也走進奧維爾教堂裡。
演員穿梭名畫場景 皆是好萊塢特效團隊聯手實景復刻
其實這些名畫場景，都可以以AI製作，但周杰倫團隊為了追求真實感，並非直接以AI生成，而是和好萊塢特效巨頭、一手打造《阿凡達》的特效團隊Wētā Workshop合作，並且透過海選，尋找和名畫人物長相相似的演員。
以實景搭建，如夜鷹》裡的酒館，還有《向日葵》工作室的燈光與色彩，以特殊化妝技術和特效，讓演員在鏡頭下呈現有如油畫的立體質感。目前全球網友仍持續在MV中挖掘剩下的4幅隱藏畫作。假如能夠看一次就全部找到，就失去找彩蛋的個人觀賞樂趣了。
資料來源：尋寶隊長SIGMA
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〈太陽之子〉MV始於惠斯勒名作《灰與黑的協奏曲：藝術家的母親肖像》。畫中的老婦人在MV裡的劇情設定，是因為目睹命案而驚恐嘶吼。緊接著鏡頭轉向老婦視角到底看見了什麼，原來是雅克-路易·大衛的《馬拉之死》。死者倒臥在經典浴缸中，但手中的信件被修改為關於吸血鬼的線索，暗示馬拉遭刺後又被吸血鬼「二次收割」。而林布蘭的《杜普教授的解剖學課》也在此刻登場，周杰倫扮演的神探穿梭於醫學生之間，冷靜觀察屍體頸部的獠牙咬痕，確認獵魔目標。
暗黑系的反轉！金箔之下的死亡之吻
隨著劇情推進，原本唯美的名畫被注入了詭譎的超自然元素。MV中還原米萊《奧菲莉婭》的溪流溺水場景時，破解了少女落水之謎，原來她的腳踝被克林姆《吻》中的金箔藤蔓纏繞。
尋寶隊長指出，MV還大膽翻轉了《吻》的浪漫意涵，將原本相擁的戀人演繹為吸血鬼變身的瞬間。此外，畫面的背景角落更隱藏了大量「彩蛋」，包括富塞利《夢魘》、雷諾《埃及豔后之死》以及卡薩斯《頹廢的少女》，這些都是充滿死亡與抑鬱氣息的作品，藉此強化了吸血鬼橫行城市的壓抑氛圍。
時空交錯在名畫中交錯！周杰倫在《夜鷹》酒館遇見梵谷
最令人驚豔的，莫過於酒吧場景的轉場。當周杰倫走進馬奈《女神遊樂廳的吧檯》中的吧檯尋找線索，而透過吧檯的大玻璃窗往外看，竟出現了愛德華·霍普名作《夜鷹》裡孤獨的深夜酒館場景。
而在這個酒吧裡，周杰倫竟然可以和割耳後的梵谷展開對話。梵谷甚至在MV中的劇情設定是，自述自己的耳朵是被吸血鬼咬掉的，並遞出他所畫的《奧維爾教堂》作為最終決戰的地圖。周杰倫隨後也走進奧維爾教堂裡。
演員穿梭名畫場景 皆是好萊塢特效團隊聯手實景復刻
其實這些名畫場景，都可以以AI製作，但周杰倫團隊為了追求真實感，並非直接以AI生成，而是和好萊塢特效巨頭、一手打造《阿凡達》的特效團隊Wētā Workshop合作，並且透過海選，尋找和名畫人物長相相似的演員。
以實景搭建，如夜鷹》裡的酒館，還有《向日葵》工作室的燈光與色彩，以特殊化妝技術和特效，讓演員在鏡頭下呈現有如油畫的立體質感。目前全球網友仍持續在MV中挖掘剩下的4幅隱藏畫作。假如能夠看一次就全部找到，就失去找彩蛋的個人觀賞樂趣了。
|序號
|藝術家
|經典作品名稱
|MV 扮演角色 / 場景
|01
|惠斯勒
|《灰與黑的協奏曲：藝術家的母親肖像》
|案發現場的第一發現人（修女）
|02
|大衛
|《馬拉之死》
|第一具屍體，手中握有吸血鬼線索
|03
|林布蘭
|《杜普教授的解剖學課》
|神探親臨現場觀察頸部牙痕
|04
|布格羅
|《但丁與維吉爾在地獄中》
|吸血鬼瘋狂撕咬的黑暗張力
|05
|達文西
|《蒙娜麗莎》
|畫中人閉眼哭泣，呼應歌詞意象
|06
|米萊
|《奧菲莉婭》
|第二具屍體，靜靜漂浮於溪流之中
|07
|克林姆
|《吻》
|金箔藤蔓纏繞腳踝，男子化身吸血鬼
|08
|馬奈
|《女神遊樂廳的吧檯》
|酒吧女招待遞出關鍵的苦艾酒
|09
|霍普
|《夜鷹》
|透過酒吧玻璃窗還原的孤獨都市街景
|10
|達利
|《記憶的永恆》
|苦艾酒幻覺中出現的融化時鐘
|11
|富塞利
|《夢魘》
|壓抑在夢境中的女子與猿猴影蹤
|12
|雷諾
|《埃及豔后之死》
|傳奇女王死後遭遇吸血鬼二次收割
|13
|卡薩斯
|《頹廢的少女》
|癱在沙發上被吸血鬼掏空體力的少女
|14
|大衛
|《安德洛瑪刻哀悼赫克托耳》
|神探手中拿著的受害者複印件
|15
|安格爾
|《保羅與弗朗西斯卡》
|神探案頭上的資料，象徵禁忌之戀
|16
|米勒
|《晚禱》
|背景虛化處，為偵探提供祝福加持
|17
|萊頓
|《燃燒的六月》
|沉睡的橘衣女子，象徵被奪走的生命力
|18
|卡拉瓦喬
|《書房中的聖杰羅姆》
|周大偵探獲取驅魔聖物的解謎場景
|19
|莫內
|《白楊樹》系列
|轉身而過時背景中的舞台化移動造景
|20
|霍普
|《自動售貨機》
|梵谷推門而入前，低頭凝視杯子的女子
|21
|梵谷
|《向日葵》
|擺放在夜間咖啡館鏡頭前的裝飾
|22
|梵谷
|《夜間咖啡館》
|梵谷腦海中的精神藝術空間
|23
|梵谷
|《包紮耳朵的自畫像》
|梵谷親自登場，控訴耳朵被吸血鬼咬掉
|24
|梵谷
|《奧維爾教堂》
|梵谷遞出的決戰地圖，最終決鬥地
|25
|梵谷
|《星夜》
|幻覺段落中如渦流般旋轉的天空背景
|26
|彼得·克萊茲
|《虛無》
|桌上擺放的骨骸與沙漏，暗示生命短促