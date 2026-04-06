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▲本次飾演《歌劇魅影》克莉絲汀的演員葛蕾絲‧羅伯茲（如圖）透露，她試鏡了5年半、總共7次才拿到這角色。（圖／寬宏藝術提供）

《歌劇魅影》劇情設定 位於巴黎歌劇院底下的神祕傳說

《歌劇魅影》為什麼好看？演員群解析

《歌劇魅影》戲裡戲外 走進演員群心中的魅影世界

《歌劇魅影》必聽歌曲有哪些 來自倫敦劇院指南推薦

▲經典音樂劇《歌劇魅影》故事背景設定在古老且華麗的巴黎歌劇院，地底下住有一位神祕男子就住在一般人無法抵達的劇院密道裡，由於巴黎歌劇院真實存在，讓人很有想像空間。（圖／寬宏藝術提供）

《歌劇魅影》劇情設定 位於巴黎歌劇院底下的神祕傳說

《歌劇魅影》為什麼好看？演員群解析

《歌劇魅影》戲裡戲外 走進演員群心中的魅影世界

Q1：三位主演第一次來到台灣嗎？對於即將在台灣停留三個月並巡迴北中南的心情如何？做了哪些準備？

Q2：這次在台灣巡演回歸「劇院」演出，與之前在大型場館有什麼不同？

Q3：各位是如何獲得現在這個角色的？當時的心情如何？

Q4：為什麼《歌劇魅影》能長紅40年且依然場場爆滿？

Q5：如果你是真實的魅影，你會選擇接受這個悲劇命運，還是改變它？

Q6：Grace提到5歲曾來過台灣，當時是為了工作嗎？這次有想去哪裡觀光？

《歌劇魅影》必聽歌曲有哪些 來自倫敦劇院指南推薦

風行全球40年、觀賞人次突破1.6億人的經典音樂劇《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），現正在台灣巡演。全台樂迷引頸期盼的，莫過於親身感受如巴黎歌劇院地底的瑰麗氛圍，以及見證那一刻水晶燈從天而降的震撼瞬間。《NOWNEWS今日新聞》特別整理劇情重點、演員親口解析為什麼《歌劇魅影》這麼好看，還有他們各自演出這部音樂劇的心得，帶您一次掌握。《歌劇魅影》是改編自法國作家卡斯頓·勒胡（Gaston Leroux）的同名小說，故事舞台設定在神祕瑰麗的巴黎歌劇院。故事描述一位隱居在歌劇院地底、戴著面具的天才音樂家「魅影」（Phantom），他深深著迷於年輕女伶克莉絲汀（Christine），並以極端的愛與執念將她推向舞台巔峰。不過，隨著克莉絲汀的青梅竹馬拉烏爾（Raoul）出現，一段糾葛動人的三角情感在奢華的劇院與陰森的地底湖泊間拉開序幕。該音樂劇自1986年首演以來，就以極致華麗的服裝、壯觀的燈光音效以及扣人心弦的旋律風靡全球，成為音樂劇史上最長青的標竿。演出40年，曾有多代多組演員在世界巡演，他們都是經過嚴格甄選能符合劇中設定的表演者。本次三位首度來台的主演，包括山姆‧溫‧莫里斯（Samuel Wyn-Morris）、葛蕾絲‧羅伯茲（Grace Roberts）與羅伊‧麥卡倫（Rory McCollum），也特別開放媒體訪問，並分析本作場場爆滿的關鍵亮點。他們指出，次巡演回歸傳統劇院演出，如：衛武營、北藝大劇場、台中歌劇院），比起大型體育場館，劇院能提供更親密、更真實的聲音體驗，觀眾能更近距離感受演員的演技與現場樂團的震撼。此外，這是一部真正的大型音樂劇（Mega Musical），從精緻的手工服裝到水晶吊燈墜落、地下湖泊划船等經典場面，其製作成本與細節在現代音樂劇中已鮮少能及。演員群認為，每個人都能在角色中看到自己。無論是魅影靈魂深處的孤獨與自卑、克莉絲汀在愛與恐懼中的成長，還是拉烏爾不畏艱難的浪漫守護，這些強烈的人性情感讓作品長演不衰。這是我第一次來到台灣。我的伴侶之前來過，她一直跟我說這裡是非常棒的地方。目前我已經去過高雄港附近散步，非常喜歡這裡的人與食物。我已經準備好在演出空檔好好探索台灣，特別是想嘗試更多美食。這其實算是我第二次來台灣，但我第一次來時只有六週大，隨後全家搬往新加坡住了18年，5歲時曾回來旅遊，所以完全不記得了。這次是以「成年人」的身分重新體驗台灣，我非常期待探索美景和嘗試美食。我想長大後的我應該不會像5歲時那麼挑食了（笑）。這也是我第一次來台灣。雖然目前只在高雄待了幾天，但我已經愛上這裡了！這裡的人很親切，天氣很好，我已經吃了一些台灣美食，真的非常喜歡，期待能吃更多。這絕對不是我第一次來台灣，我大約來過15到20次了。我曾帶領過《貓》、《媽媽咪呀》、《落跑大道》及《西貢小姐》等許多精彩劇目來台。台灣觀眾非常熱情，2020年即便在疫情期間，在小巨蛋的演出依然一票難求。這次能回到真正的「劇院」演出，我們感到非常幸運。《歌劇魅影》原本就是為劇院設計的，在劇院演出更具親密感 (Intimate)，觀眾能更近距離觀察演員，這種連結感是完全不同的。在劇院裡，我們離觀眾和現場樂團都更近。對演唱來說，雖然在細節處理上更有挑戰性，但我更喜歡這種真實的聲音體驗，能聽清楚音樂的所有層次。劇院的設計讓幾乎每個座位都能看清楚舞台細節。在大型場館往往需要依賴大螢幕放大畫面，感覺像在看電影；但在劇院，你是真正身處其中，能感受到舞台能量滲透到整個觀眾席，那種氛圍更真實。故事本身就設定在歌劇院內，所以當我們在真正的劇院表演時，沉浸感 (Immersive) 更強。觀眾能近距離看見場景與布景的細微變化。剛好是一年前的這一週，我得知獲得了這個巡演角色。這是一生一次的機會。我從小就在浴室或臥室幻想自己是魅影，大聲唱這些歌。當真正走進試鏡室看到專業團隊時，雖然緊張但也很興奮。現在能戴上面具挖掘角色的細微之處，即便週末連演兩場很累，我也熱愛每一秒。我為了這個角色試鏡了五年半，總共試了七次（涵蓋四個不同的製作版本）。接到錄取電話那天我太累了，以為是整人電話 (Prank call)，冷靜處理後，隔天還去查看通話紀錄確認這是不是真的。雖然已經演了兩年，但我每次踏上舞台依然充滿感激，那個感動從未消失。我跟 Sam 是在同一次試鏡認識的，大約是一年前。接到電話時感覺很不真實。這部劇從我青少年時期就陪伴著我，我 15 歲第一次在都柏林看劇時坐在第一排，開場音樂響起、水晶燈升起那幕至今難忘。因為它獨一無二。老觀眾來尋找懷舊感 （Nostalgia），而對於現代觀眾來說，沒有任何新音樂劇能達到它的華麗度與深度。因為它的規模極其華麗 ，是真正的大型音樂劇。現在很少有製作能投入如此驚人的成本在服裝、音效與燈光設計上，觀眾進場絕對物超所值。因為它能引起共鳴。無論是魅影的心碎、克莉絲汀的成長，或是拉烏爾的深情，每個人都能在角色中看到自己的一部分。經典的音樂加上每一代新演員帶來的獨特詮釋，讓作品歷久彌新。這三位主演是非常優秀的組合，台灣觀眾非常幸福。我會選擇接受這個故事。這個角色的美感在於他是一個擁有天賦、卻未曾被社會公平對待的人。他是一個「人」而非鬼魂，那種社會對待他的方式與他內心渴望的衝突，是這個角色最精彩的地方。透過現代的眼光去看待這個時代下的悲劇，我認為應該保持原狀。我6週大時就隨家人搬到新加坡，在那裡住了18年，5歲來台灣是純粹的家庭旅遊。這次我已經計劃好要去探索三座城市，希望能去都市之外的地方看看，比如海邊或是特色小鎮。這就是原始版本 (Original Production)。導演、編舞、服裝與布景設計都與倫敦現正上演的版本一模一樣。唯一的細微調整是為了巡演的技術需求，針對各國場館的不同限制做道具裝飾的微調，但絕大部分內容都是原汁原味的呈現。除了劇情、華麗的水晶燈機關、舞台、服裝和佈景，安德魯・洛伊・韋伯為《歌劇魅影》譜寫的音樂，絕對頂尖之作。根據《倫敦劇院》指南2024年的推薦，該劇不僅是古典歌劇的致敬，也融合了80年代獨有的電子合成器音色，創造出一種既華麗又神祕的沉浸式聽覺體驗。以下為《倫敦劇院》指南推薦必聽5首歌曲。這首歌是女主角克莉絲汀從無名小卒蛻變為舞台新星的轉折點。當原本的首席女高音卡洛塔憤而離場，克莉絲汀試探性地唱出這首如情書般的詠嘆調。這不僅是一首優美的歌曲，更象徵著她對兒時玩伴勞爾的深情呼喚，以及她職業生涯的華麗開端。當那標誌性的五個鋼琴重低音聲部響起，劇場的空氣會瞬間凝固。這首同名主題曲描繪了魅影引誘克莉絲汀進入地下密室的過程。在指南中特別強調，結尾處克莉絲汀挑戰高音的震撼瞬間，是所有觀眾都會不自覺屏息、隨後起立鼓掌的奇蹟時刻。這是魅影表現他脆弱與執念的核心曲目。表面上，它是一首溫柔的搖籃曲，展現了魅影對音樂的極致崇拜；但細品歌詞，卻能感受到他試圖操控、誘惑克莉絲汀沉溺於黑暗世界的強烈慾望。這首歌是整部劇的情感靈魂，完美展現了「恐怖」與「美感」僅有一線之隔。作為魅影黑暗執念的對照，這首歌是勞爾與克莉絲汀在歌劇院頂樓的深情對唱。勞爾承諾給予的是「自由」與「守護」，而非魅影那種「控制」式的愛。然而，在專業視角中，隨後的重唱版（Reprise）才是戲劇衝突的高峰——魅影在暗處目睹這一切，將愛意扭曲為復仇的怒火。進入第二幕，全編制的管弦樂團將帶來最華麗的開場。這首歌伴隨著旋轉的樓梯、繽紛的服飾與面具，營造出巴黎歌劇院熱鬧非凡的節慶氛圍。它是劇中少見的大規模合唱，也襯托出隨後魅影以「紅死病」裝扮闖入時那種令人窒息的壓迫感。