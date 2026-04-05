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美國總統川普針對伊朗的48小時最後通牒進入倒數，川普稍早再度發出警告，這次給出週二的期限，要求伊朗打開荷姆茲海峽，否則將對橋樑和電廠展開轟炸；他也透露了一部分關於美國軍機墜毀飛官的救援細節。川普在Truth Social發文表示，週二將是伊朗的「電廠日」和「大橋日」，預告攻擊將合而為一，絕對前所未有，再度要求伊朗「趕快打開海峽，你們這些瘋子，否則就等著下地獄吧！等著瞧！讚美真主！」川普稍早還發文表示，「我們從伊朗深山中救出了身負重傷、英勇無畏的F-15戰鬥機機組人員，伊朗軍方投入大量兵力進行嚴密搜尋，並已逼近目標。他是一位備受尊敬的上校。這種類型的突襲行動很少進行，因為人員和裝備會面臨巨大危險。簡直是聞所未聞！」川普稍微透露了救援行動共展開了兩次，「我們在光天化日之下救了飛行員，這非比尋常，我們在伊朗上空停留了七個小時。所有人都展現了驚人的勇氣和才能！」最後，川普還預告將在美東時間週一下午1點在白宮橢圓形辦公室與軍方舉行記者會，談及此次救援軍官任務。川普在接受福斯新聞台訪問時宣稱，部分伊朗官員「正在協商」，他認為雙方有「很大機會」在週一達成協議。美聯社提到，阿曼外交部官員稍早與伊朗關官員會面談及荷姆茲海峽開放及安全航行等相關議題，阿曼常作為美國在中東地區的中間人與交涉者。然而，伊朗軍方週日威脅稱，如果美國和以色列襲擊伊朗的民用設施，伊朗將加強對石油和其他民用基礎設施的攻擊力道。