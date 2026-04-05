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民眾黨立委李貞秀近日因在指稱新竹市長高虹安收柯文哲700萬元，引發黨內強烈不滿，即便李貞秀事後道歉，仍遭黨部移送中評會裁處，傳出她在會中強硬拒絕辭職。對此，前民眾黨立委蔡壁如今（5）日在網路節目《下班瀚你聊》中直言，應該嚴格控管她的言行舉止，因為她的一舉一動都是全國矚目的焦點。蔡壁如指出，李貞秀去年底就知道黨內的「兩年條款」，且長期在黃國昌辦公室實習，理應對黨內規範與政治敏感度有基本認知。她提到民眾黨中央在危機處理上的問題，明知李貞秀上任會面臨執政黨的攻擊與身份爭議，應該要成立危機處理小組，反而放任她開直播談論敏感話題，導致爭議延燒。蔡壁如表示，如果擔任黨部秘書長絕對天天去盯李貞秀，在旁提醒她「小心回答」，而不是讓她在鏡頭前失言。從遞補立委上任前夕到3月26日柯文哲的判決日，這段期間的新聞全部都是李貞秀，近期民調更顯示，民眾黨支持者有34.1%認為李貞秀不適任，比例甚至高於國民黨支持者。蔡壁如建議民眾黨「快刀斬亂麻」，若李貞秀執意要聲請假處分告黨部，黨中央應找可以影響她的人去溝通，若仍無法達成共識，就必須快速處理，不能讓個人爭議持續消耗黨的形象。