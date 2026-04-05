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▲文淇2017年憑《血觀音》榮獲第54屆金馬獎最佳女配角。（圖／血觀音劇照）

▲文淇的發言引起外關注，不少女性網友表示，自己在婦科或青春期就診時的類似經驗。（圖／文淇微博）

22歲文淇曾經提名金馬影后，並以國片《血觀音》拿下第54屆金馬獎最佳女配角，她近日宣傳新片受訪，透露15歲到地方診所內診遭男醫生逼問性事，對方以質疑的語氣問她「怎麼會說沒有性經驗」，讓文淇留下極深的陰影。文淇上Podcast節目《展開講講》宣傳電影《我，許可》，受訪時公開青少年時期的婦科就醫經驗，揭露自己在15、16歲時，因為拍戲跳進不乾淨的湖水導致私密處感染，一名打扮中性的女工作人員陪她去看小診所的婦產科，一進診間，文淇就感受到醫生的敵意與不耐，男醫師隨即質問：「妳是不是發生過性關係？」當文淇明確否認後，男醫生指著身旁陪同者，再問「妳男朋友是不是她？還說沒有？」語氣充滿不信任與質疑，令她感到極度羞辱與憤怒，「我當下超生氣啊！我就說，首先，她是女生；第二，我沒有發生過性行為，我只是感染而已。」文淇也回憶檢查過程的不適感，提到醫師在未充分溝通與潤滑不足的狀況下，使用鴨嘴鉗強行擴張，動作生硬、疼痛劇烈，一度痛到摔下檢查床。文淇表示，她在診間內毫無隱私，醫師身後站有4名醫學生圍觀，更讓她感到非常尷尬，有種被「公開審視」的感覺，整段經驗讓文淇事後長時間對婦科檢查產生恐懼與排斥，「當下我一秒就可以理解，一個女生去婦科檢查時，其實是很尷尬、很害羞的」，文淇的分享引起大批網友議論，不少女性網友紛紛表示，自己在婦科或青春期就診時的類似經驗，指出部分醫師在問診時缺乏同理心，常常以責備或懷疑口吻直接質問有無性行為，甚至在未充分解釋與取得同意下就進行檢查，導致患者身心創傷。