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台鐵今（5）日下午因電力設備異常，導致瑞芳至四腳亭間及蘇澳新至東澳段列車運行受阻。台鐵表示，經搶修後已於晚間8時36分全面恢復雙線正常營運。台鐵指出，事故發生後，四腳亭至三貂嶺間自下午1時50分起封鎖東正線，改以西正線單線雙向行車；蘇澳新至東澳段亦因電力故障，自下午2時20分起採單線雙向運轉。隨後蘇澳新至東澳段於下午4時恢復通行，猴硐至四腳亭則於晚間6時9分恢復營運，最終全線於晚間8時36分恢復正常。此次事故截至晚間6時，累計影響42列次、延誤1533分鐘，預估受影響旅客約1萬4530人。台鐵表示，因電車線設備故障導致列車停駛或無法搭乘的旅客，可於乘車日起1年內持未使用車票至各車站辦理退票，免收手續費；若透過其他通路購票，則依通路規定扣除手續費後退費。使用信用卡購票者，可持原卡及車票辦理退刷；若因事故中途停止行程，也可於1年內申請退還票價，且免收手續費。