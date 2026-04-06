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星巴克：買一送一！大杯55元起 開工咖啡優惠連喝5天

周一買一送一uniopen聯名卡飲料好友分享！

幫大家試算，最便宜大杯星沁爽55元、美式咖啡57.5元、那堤70元。

周二、周三買一送一星禮程優惠！

周四、周五買一送一foodomo外送優惠！

85度C：咖啡系列第二杯35折！最便宜大杯50.5元起 周一好友日咖啡優惠

清明連假最後一天，收心上班前先喝「星巴克買一送一」開工咖啡優惠連5天！今（6）日起，星巴克「買一送一」有星冰樂，今大杯55元起爽喝星沁爽， 一次整理本周最新三大咖啡優惠快掌握。85度C表示，大杯咖啡系列「第二杯35折」週一好友日咖啡優惠，最便宜一杯50.5元喝美式咖啡、蜜桃冰美式。連假最後一天搶先喝開工咖啡優惠，今起「星巴克買一送一有星冰樂」，最便宜大杯55元起，本周三大咖啡優惠搶先看：◾️提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。◾️◾️星巴克星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味，將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；現場庫存售完為止。85度C表示，不限冰熱、