清明連假最後一天，收心上班前先喝「星巴克買一送一」開工咖啡優惠連5天！今（6）日起，星巴克「買一送一」有星冰樂，今大杯55元起爽喝星沁爽， 一次整理本周最新三大咖啡優惠快掌握。85度C表示，大杯咖啡系列「第二杯35折」週一好友日咖啡優惠，最便宜一杯50.5元喝美式咖啡、蜜桃冰美式。
星巴克：買一送一！大杯55元起 開工咖啡優惠連喝5天
連假最後一天搶先喝開工咖啡優惠，今起「星巴克買一送一有星冰樂」，最便宜大杯55元起，本周三大咖啡優惠搶先看：
◾️周一買一送一uniopen聯名卡飲料好友分享！即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家試算，最便宜大杯星沁爽55元、美式咖啡57.5元、那堤70元。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。
本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。
◾️周二、周三買一送一星禮程優惠！4月7日至4月8日，會員同慶TEN TEN開心飲料好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料 其中一杯由星巴克招待。
◾️周四、周五買一送一foodomo外送優惠！星巴克星暖初夏foodomo指定品項好友分享日，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味，將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；現場庫存售完為止。
85度C：咖啡系列第二杯35折！最便宜大杯50.5元起 周一好友日咖啡優惠
85度C表示，今4月6日週一好友日限時優惠，當天購買85度C大杯咖啡系列「第二杯35折」咖啡優惠。不限冰熱、
同品項即可享優惠。
幫大家試算，最便宜美式咖啡、蜜桃冰美式都是平均一杯50.5元，就是海鹽咖啡、招牌咖啡平均一杯57元，苦瓜爆檸咖啡平均一杯60.5元，經典拿鐵咖啡平均一杯67.5元，平時價格較高的榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵都是平均一杯70.5元。
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本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格。
◾️周二、周三買一送一星禮程優惠！4月7日至4月8日，會員同慶TEN TEN開心飲料好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料 其中一杯由星巴克招待。
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