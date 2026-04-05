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熱心山友居中協調！跑山獸鎖定 3 熱區尋獲遺體

爭議爆發：遭同業砲轟「趁火打劫」 律師反擊挺收費

▲苗栗一名黃姓男子去年 8 月攀登台中東卯山失聯，歷經 47 天後，最終由知名山搜專家「跑山獸」（Petr Novotny）尋獲遺體，搜救紀錄影片在近期上傳 YouTube。（圖／Youtube@Beast Runners 跑山獸）

親曝影片初衷！跑山獸澄清：家屬已付款

▲跑山獸今（5）日正式在 YouTube 頻道發布聲明。（圖／Youtube@Beast Runners 跑山獸）

苗栗一名黃姓男子去年 8 月攀登台中東卯山失聯，歷經 47 天後，最終由知名山搜專家「跑山獸」（Petr Novotny）尋獲遺體。然而，這起充滿悲意的山難事件，事後卻因問題在網路上引發激烈論戰，跑山獸甚至遭質疑是「賞金獵人」。面對連日風波，跑山獸今（5）日親自出面發聲，澄清黃男家屬早已匯款 10 萬元，期盼外界停止誤解，將焦點回歸登山安全教育。回顧這起山難，黃姓山友失蹤半個月後，一名熱心的蔡姓女山友察覺有異，主動聯繫黃男家屬，才驚覺家屬疑似未對外尋求專業搜救協助。心急如焚的蔡女隨即聯繫「跑山獸」幫忙，跑山獸當時評估搜救難度與成本後，提出約 20 至 30 萬元的搜救費用，家屬初步表示需再做討論。隨後，在蔡女與其兄長協助破解黃男電子郵件、取得最後手機訊號位置後，跑山獸劃定了 3 個重點熱區展開多次搜索，最終在黃男失蹤第 47 天，於第三個熱區尋獲其遺體。事後，網路上卻傳出家屬疑似不願支付搜救費用的傳聞，甚至有建議將款項捐給慈善機構的說法，引發外界揣測。隨著跑山獸將搜救紀錄影片上傳 YouTube，原意是推廣登山安全知識，卻意外引來林姓搜救教官發文猛烈砲轟。有搜救教官發布網友投書，批評跑山獸發布影片是「刷存在感、搜救只為圖利」，更直指他是利用悲劇牟利的「賞金獵人」、「趁火打劫」。此番言論一出，立刻引發登山界與法界人士反彈。知名律師林智群便在臉書發文力挺跑山獸，直言：「失蹤案件請求別人幫忙，本來就要支付費用，怎麼可能叫人家義務幫忙？」林律師強調，冒著生命危險上山搜救，收取費用合情合理，搜救人員也是需要生活的。「如果整天要求別人保持聖母心義務幫忙，以後發生事情，誰還要花時間？」面對外界針對「家屬不付錢」與「賞金獵人」的雙重爭議，跑山獸今日正式在 YouTube 頻道發布補充說明，為家屬與團隊澄清：「事發約兩週後，家屬已經匯了 10 萬元給我們。提出此事僅為避免外界產生誤解，我們也真心理解並同理家屬失去至親的傷痛。」跑山獸強調，將搜救過程製作成紀錄影片並公開，絕對不是為了指責任何人或圖利，而是希望藉由真實案例，提升大眾對於山林安全的風險意識；同時，這也是對罹難者黃先生的一種致意與紀念。期盼社會大眾能給予家屬空間，讓逝者安息，並從中汲取安全的登山觀念。