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美國空軍F-15E戰鬥轟炸機在伊朗境內墜毀，美國總統川普證實，機上一名失蹤飛官在失聯超過一天後成功獲救，引發許多討論，究竟這名飛官是如何躲過伊朗的搜捕？美國前空軍飛行員提到關於「SERE」訓練的重要性。根據CNN報導，曾於 2008 年擔任伊拉克人員救援中心主任的喬杜里（Ravi Chaudhary） 表揚這名被救出的美國機組人員，認為他在規避與隱蔽行動中「以絕對精準的方式執行了訓練」。喬杜里表示，這名機組人員很可能一直在極度艱困的環境中隱蔽自己，在此情況下，他必須使用裝備及各種技術向救援部隊發出訊號，例如施放照明彈，但同時，他也必須避免讓可能在該地區的敵方部隊察覺。喬杜里是一名退役的空軍C-17運輸機飛行員，並曾擔任空軍助理部長。他同時讚揚參與此次行動的人員，稱這是一項「龐大的行動」。川普稍早透露，此次任務動用了「數十架飛機」。美國空軍退役飛行員、累積超過400小時戰鬥飛行時數的坎特威爾（Houston Cantwell），過去曾執行包括在伊拉克與阿富汗的行動，他告訴Newsweek與美聯社等美國媒體，飛行員在彈射後幾乎立刻就會依賴「生存、迴避、抗拒與逃脫」（Survival, Evasion, Resistance and Escape，簡稱）訓練。即使在降落傘下降的過程中，他們也已經開始做出各種決策。他提到，「當你掛在降落傘上往下降時，正是你觀察周遭、判斷自己應該前往哪裡或應該避開哪些地方的最佳時機。」坎特威爾認為，在執行像伊朗這樣的高威脅任務環境中，飛行員的血壓會升高，並對來襲飛彈保持高度警覺。他說，這些飛彈通常是紅外線導引或雷達導引，因此需要採取不同的閃避戰術。如果飛機被擊中、飛行員必須彈射逃生，他們都受過後續應對的專業訓練。飛行員會學習在劇烈彈射以及飛彈爆炸衝擊之後檢查自己是否受傷，而最關鍵的是，學會如何通報自己的位置，以便救援人員能夠找到他們。同時，他指出，敵方很可能正在試圖攔截通訊，甚至偽造位置訊號。根據美國空軍歷史支援部門（Air Force Historical Support Division）的資料，週五墜毀的飛機並不是第一架在伊朗境內損失的載人美軍飛機。1980年，在一次試圖營救數十名被關押於德黑蘭美國大使館的人質的任務中，一架軍用直升機與一架飛機在任務中止時發生爆炸。近幾十年來，有許多美軍直升機曾被擊落，包括2005年在阿富汗，一架陸軍MH-47「契努克」（Chinook）直升機被擊中，造成16人死亡。坎特威爾表示，直升機之所以更危險，是因為「飛得越低、速度越慢，就越容易遭受攻擊」。他表示，也正因如此，本週參與救援任務的人員，也很可能是搭乘直升機，他們所展現的是「極其勇敢且光榮的行動」。